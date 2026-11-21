Un siniestro vial con una víctima fatal registrado en la vía Ricardo J. Alfaro, cerca de Villa Cáceres, en dirección hacia San Miguelito, ha provocado un fuerte congestionamiento vehicular en la vía Centenario, especialmente desde el sector de Camino de Cruces hacia Panamá Centro.
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Recomiendan utilizar vías alternas por tranque en la vía Centenario
Ante el congestionamiento generado por el accidente, se recomienda a los conductores tomar vías alternas, planificar sus desplazamientos y conducir con precaución.
Hasta el momento, no se han proporcionado detalles sobre las circunstancias del siniestro ni la identidad de la víctima fatal.