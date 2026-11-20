Panamá sería la última parada de la gira de despedida de Rubén Blades. En conversación con Alex Medela, el cantante y actor explicó que la fecha del concierto todavía está por definirse y adelantó que seguirá grabando música después de la gira.
Rubén Blades contó a Alex Medela que planea cerrar su gira de despedida en Panamá y adelantó qué hará después del último concierto.
Panamá sería la última parada de la gira de despedida de Rubén Blades. En conversación con Alex Medela, el cantante y actor explicó que la fecha del concierto todavía está por definirse y adelantó que seguirá grabando música después de la gira.
Blades también contó cómo surgió su alianza con Seco Oro de Caña para impulsar el seco panameño en el extranjero y cuándo espera publicar su autobiografía.