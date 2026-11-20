El cantautor y actor panameño Rubén Blades compartió detalles sobre sus próximos proyectos profesionales durante una entrevista con Tu Mañana, realizada en el marco de su visita al teatro Anayansi en la Ciudad de Panamá para disfrutar del musical de Erika Ender.

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El artista habló sobre sus planes en el cine, sus presentaciones internacionales y la publicación de un nuevo libro, además de revelar su interés por involucrarse en proyectos de investigación arqueológica en Panamá.

¿Cuáles son los próximos proyectos cinematográficos de Rubén Blades?

Blades comentó que acaba de terminar una película dirigida por René Pérez, y adelantó que en diciembre viajará para participar en la grabación de otra producción cinematográfica.

De esta manera, el artista continuará desarrollando su faceta como actor, sumando nuevos proyectos a su trayectoria en el cine.

Rubén Blades prepara nuevos planes para 2027

Entre sus próximos compromisos, el panameño adelantó que para 2027 tiene previsto realizar presentaciones en destinos que todavía no ha visitado durante sus giras, entre ellos México y Colombia.

También señaló que está evaluando cuándo podría realizar una presentación en Panamá.

A estos proyectos se suma la publicación de su próximo libro, que espera presentar aproximadamente a mediados de 2027.

@tumañana

Su interés por la arqueología en Panamá

Más allá de la música y el cine, Rubén Blades manifestó su interés por involucrarse de lleno en la investigación arqueológica del país.

El artista expresó su deseo de apoyar exploraciones en zonas de Panamá que todavía no han sido investigadas, mencionando áreas que abarcan desde San Miguel hasta Darién.

Asimismo, destacó su interés particular por la provincia de Coclé, territorio que considera muy especial por su riqueza histórica y cultural.

También hizo referencia a la importancia de prestar mayor atención a los museos del país y a la necesidad de mejorar el cuidado y la conservación de estos espacios.

Con nuevos proyectos cinematográficos, planes musicales, una publicación literaria y su interés por el patrimonio histórico panameño, Rubén Blades mantiene una agenda de iniciativas que van más allá de los escenarios.