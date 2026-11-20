La Selección Mayor de Panamá disputará un partido amistoso internacional ante Perú el miércoles 9 de diciembre de 2026, en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, ubicado en la ciudad de Cuzco. El encuentro se jugará fuera de las fechas FIFA y marcará el cierre del calendario de compromisos de las selecciones nacionales panameñas durante este año.

Para este compromiso, Panamá contará con una plantilla integrada mayoritariamente por futbolistas del torneo local, provenientes de la Liga Panameña de Fútbol (LPF), debido a que el partido no se disputará durante una ventana internacional de la FIFA.

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¿Qué posición ocupan Panamá y Perú en el ranking FIFA?

De acuerdo con la clasificación FIFA citada para este encuentro, Panamá ocupa la posición 45, mientras que Perú se encuentra en el puesto 52.

El compromiso permitirá al conjunto panameño cerrar su actividad internacional de 2026 y ofrecerá una oportunidad para observar a futbolistas del campeonato nacional.

¿Cómo quedó el último amistoso entre Panamá y Perú?

La última vez que Panamá disputó un partido amistoso como visitante ante Perú fue el 16 de enero de 2022, en la ciudad de Lima.

Aquel encuentro terminó con un empate 1-1, gracias a una anotación de Abdiel Ayarza para la selección panameña.

El nuevo enfrentamiento se celebrará en Cuzco, donde ambas selecciones volverán a medirse en un compromiso de preparación internacional.