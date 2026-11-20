Este domingo 22 de noviembre de 2026 se celebrará la gran final de la 21.ª edición del Concurso Nacional de Oratoria , una competencia que reunirá a estudiantes de distintas regiones del país.

Tras superar las diferentes etapas del certamen, 15 estudiantes lograron obtener su pase a la final, luego de formar parte de los 61 participantes que clasificaron en las competencias regionales.

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¿Quiénes competirán en la final del Concurso de Oratoria?

Un total de 15 estudiantes se disputarán el primer lugar de esta edición, luego de demostrar sus habilidades de expresión oral, argumentación y dominio de los temas durante las etapas previas del concurso.

Quince estudiantes disputarán el primer lugar de la 21.ª edición del Concurso Nacional de Oratoria. oratoria.com.pa

¿Dónde y a qué hora ver la gran final del Concurso de Oratoria?

La gran final se realizará en el Teatro Anayansi del Centro de Convenciones Atlapa, a partir de las 6:00 p.m.

Quienes no puedan asistir presencialmente tendrán la oportunidad de seguir la competencia a través de la transmisión en vivo por los canales nacionales Telemetro y RPC.

La expectativa estará puesta en los 15 finalistas, quienes buscarán destacar en el escenario y conquistar el primer lugar de esta edición del Concurso Nacional de Oratoria.