Conozca el punto de venta de las agroferias del IMA.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció el punto de venta donde se realizará la agroferia este sábado 21 de noviembre de 2026, con el objetivo de acercar productos de la canasta básica a precios accesibles para la población.

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¿Dónde estará la agroferia del IMA este sábado?

La entidad informó que la jornada de venta se llevará a cabo en la siguiente ubicación:

Comarca Ngäbe-Buglé

Comunidad: Lajero.

Distrito: Ñöle Duima.

¡Atención! Tenemos agroferia en el distrito de Nole Duima.



Desde las 8:00 a.m.

Lleva tu bolsa reutilizable y tu cédula

¡Por un Panamá que consume lo nuestro!#GobiernoNacional pic.twitter.com/E186wiltCx — Instituto de Mercadeo Agropecuario (@IMA_Pma) November 19, 2026

¿Qué deben llevar los compradores?

El IMA exhorta a los asistentes a llevar sus propias bolsas reutilizables para transportar los productos adquiridos.

Además, es obligatorio presentar la cédula de identidad personal para poder realizar las compras durante la jornada.