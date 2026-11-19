La Alcaldía de Panamá lleva a cabo la gestión de permisos para microempresarios de los 26 corregimientos del distrito capital interesados en realizar actividades comerciales durante la temporada navideña 2026. Los permisos tendrán vigencia desde el 1 de diciembre de 2026 hasta el 6 de enero de 2027, con el propósito de regular las ventas en espacios públicos.

La entidad informó que los trámites se realizan en el Edificio Hatillo, donde los vendedores que cumplieron con los requisitos del Ministerio de Salud (Minsa), la Autoridad de Aseo y el Municipio de Panamá tuvieron acceso a una ventanilla única de pago para facilitar el proceso.

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¿Qué permisos otorga la Alcaldía de Panamá para las ventas navideñas?

La Alcaldía detalló que se expiden tres tipos de permisos:

Vendedor de alimentos: para la comercialización de productos alimenticios.

Vendedor de mercancía seca: para la venta de artículos y productos no alimenticios.

Vendedor ambulante: para quienes desarrollan actividades comerciales bajo esta modalidad.

“Se expidieron tres tipos de permisos: para vendedor de alimentos, para vendedor de mercancía seca y para vendedor ambulante, con facilidades de trámite para hacer viable la actividad que permite a muchos panameños obtener ingresos”, explicó la Alcaldía de Panamá. “Se expidieron tres tipos de permisos: para vendedor de alimentos, para vendedor de mercancía seca y para vendedor ambulante, con facilidades de trámite para hacer viable la actividad que permite a muchos panameños obtener ingresos”, explicó la Alcaldía de Panamá.

¿Dónde podrán vender los microempresarios durante la Navidad 2026?

La Subdirección de Microempresarios asignó espacios para que los comerciantes autorizados puedan desarrollar sus actividades en los siguientes lugares:

Cinta Costera , donde se realizará el desfile navideño 2026.

Parques y plazas que contarán con iluminación navideña.

"La Subdirección de Microempresarios asignó posiciones para que ejerzan sus actividades en la Cinta Costera, donde se realizará el desfile navideño 2026, así como en los parques y plazas que son alumbrados", puntualizó la entidad.

La Alcaldía indicó que la emisión de estos permisos busca facilitar oportunidades de ingresos para los microempresarios y mantener el orden en el uso de los espacios públicos durante las celebraciones de fin de año.