Alcaldía continuará los pagos de primas de antigüedad en 2027

La Alcaldía de Panamá incluyó una partida de B/.2 millones en su presupuesto de 2027 para continuar con el pago de las primas de antigüedad adeudadas a cerca de 3,000 exfuncionarios municipales. La asignación busca atender obligaciones laborales pendientes desde 2014, correspondientes a antiguos servidores públicos que todavía esperan recibir este beneficio.

De acuerdo con la administración municipal, los recursos permitirán dar continuidad al proceso de reconocimiento y pago de las primas de antigüedad, mientras se atienden las solicitudes presentadas por quienes trabajaron en la institución.

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¿Cuántos exfuncionarios han cobrado la prima de antigüedad?

Según el informe más reciente de la Dirección de Recursos Humanos de la Alcaldía de Panamá, con cifras actualizadas al 30 de octubre de 2026, se han registrado los siguientes resultados:

4,926 solicitudes de prima de antigüedad recibidas.

4,486 solicitudes respondidas.

1,478 exfuncionarios que ya recibieron sus pagos.

29 planillas utilizadas para efectuar los desembolsos.

B/.2,711,738.96 pagados en total.

Estas cifras reflejan los avances del proceso de pago de las obligaciones laborales pendientes con antiguos servidores municipales.

Alcaldía continuará los pagos de primas de antigüedad en 2027

La administración municipal informó que la partida de B/.2 millones incluida en el presupuesto de 2027 permitirá continuar atendiendo las solicitudes y los compromisos económicos pendientes.

La institución señaló que mantiene el proceso de pago como parte del reconocimiento de los derechos laborales de quienes prestaron servicios en administraciones anteriores.

Por el momento, no se ha informado un calendario específico de desembolsos para 2027, ni las fechas en que los exfuncionarios pendientes podrán recibir sus pagos.