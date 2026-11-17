La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) sancionó con una multa de B/.150 a un conductor que fue captado manejando de forma desordenada y circulando en vía contraria por la calle Andrés Alonso, ubicada en el corregimiento de Juan Díaz, en la ciudad de Panamá.
¿Qué infracciones cometió el conductor sancionado por la ATTT?
De acuerdo con la institución, las faltas corresponden a los siguientes artículos del Reglamento de Tránsito:
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Artículo 747: conducir en forma desordenada.
Artículo 749: conducir en vía contraria.