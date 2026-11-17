Prima de antigüedad a los exfuncionarios del MINSA

El Ministerio de Salud (MINSA) , a través de la Región de Salud de Herrera, convocó este martes 17 de noviembre de 2026 a los exfuncionarios que laboraron en la institución durante el período 2014-2015 y que todavía no han actualizado sus documentos para continuar con el trámite del pago de la prima de antigüedad.

La entidad explicó que la actualización de los expedientes administrativos es un requisito indispensable para dar continuidad al proceso de pago de las prestaciones laborales correspondientes.

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¿Qué documentos deben presentar los exfuncionarios del MINSA?

De acuerdo con el comunicado de la Región de Salud de Herrera, las personas convocadas deben cumplir con los siguientes requisitos:

Beneficiarios convocados: exfuncionarios del MINSA que laboraron durante el período 2014-2015 y mantienen pendiente la actualización de sus documentos.

Documento solicitado: cédula de identidad personal vigente.

Lugar de atención: Oficina de Recursos Humanos de la Región de Salud de Herrera.

Modalidad del trámite: presencial.

#Herrera | Informamos a los exfuncionarios que laboraron en la Región de Salud de Herrera durante 2014-2015 y aún no han actualizado sus documentos, que deben presentar cédula vigente en la Oficina de Recursos Humanos para continuar el trámite de pago de la prima de antigüedad. pic.twitter.com/w1jj63qAQV — Ministerio de Salud de Panamá (@MINSAPma) November 17, 2026

El MINSA exhortó a los excolaboradores que todavía no han completado este requisito a acudir a la oficina correspondiente lo antes posible.

¿Cuándo pagarán la prima de antigüedad a los exfuncionarios del MINSA?

El comunicado del Ministerio de Salud no establece una fecha específica para el desembolso de la prima de antigüedad.

La institución únicamente informó que los exfuncionarios convocados deben actualizar sus documentos para continuar con el procedimiento administrativo.

Por otra parte, se recomienda a los interesados llevar su documento de identidad original y consultar previamente si necesitan presentar copias adicionales para completar el expediente.

La Región de Salud de Herrera reiteró la importancia de cumplir con este trámite para evitar retrasos en el procesamiento de las prestaciones laborales pendientes.