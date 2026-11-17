Siga en vivo la transmisión del sorteo de la Lotería Fiscal Regional correspondiente en la provincia de Panamá, desde el Centro Comercial Mega Mall, a partir de las 2:00 p.m. por Medcom Go y RPCTV.
Panamá Entretenimiento - 17 de noviembre de 2026 - 14:37
VIDEO | EN VIVO: sorteo de la Lotería Fiscal desde Mega Mall
Siga en vivo la transmisión del sorteo de la Lotería Fiscal Regional, desde el Centro Comercial Mega Mall.
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