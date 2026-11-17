Este martes 17 de noviembre se realizará el sorteo de la Lotería Fiscal, una iniciativa que busca incentivar a los consumidores a solicitar sus facturas fiscales al momento de efectuar sus compras.
¿A qué hora será el sorteo de la Lotería Fiscal?
El sorteo está programado para las 2:00 p.m. de este martes 17 de noviembre de 2026, desde las instalaciones del centro comercial Mega Mall.
¿Dónde ver el sorteo de la Lotería Fiscal en vivo?
Las personas interesadas podrán seguir la transmisión a través de las siguientes plataformas:
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Medcom Go.
RPC.
La Lotería Fiscal busca promover la cultura tributaria y recordar a los consumidores la importancia de solicitar sus facturas fiscales en cada compra. Los ciudadanos podrán seguir el sorteo en vivo a través de las plataformas habilitadas.