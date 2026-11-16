El Servicio Nacional de Migración (SNM) informó sobre la expulsión de un ciudadano venezolano de Panamá, luego de que las verificaciones migratorias revelaran su presunta vinculación con la organización criminal Tren de Aragua. Además, los controles biométricos arrojaron coincidencias en bases de datos internacionales de contraterrorismo.

De acuerdo con la entidad, el extranjero había ingresado al territorio panameño por la región de Darién y permanecía retenido en el Centro de Detención Administrativo Migratorio Masculino.

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¿Qué revelaron las investigaciones de Migración sobre el ciudadano venezolano?

El Servicio Nacional de Migración explicó que las verificaciones realizadas por su personal identificaron posibles vínculos del ciudadano con actividades terroristas.

“Las verificaciones practicadas por personal de la institución señalan al extranjero como sospechoso de participar o colaborar con actividades terroristas. A su vez, las labores de inteligencia migratoria determinaron su presunto vínculo con el Tren de Aragua”, detalló la entidad.

Las autoridades indicaron que las coincidencias detectadas mediante los controles biométricos fueron parte de las verificaciones que motivaron el procedimiento migratorio.

Venezolano fue expulsado de Panamá bajo custodia

Migración informó que, tras agotar los procedimientos legales y administrativos correspondientes, se autorizó la expulsión del ciudadano venezolano bajo custodia.