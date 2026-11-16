El presidente de la República de Panamá, José Raúl Mulino , anunció que se dirigirá a la Nación este lunes 16 de noviembre de 2026, a las 6:00 p.m., para abordar un tema que, según adelantó, es de interés para el presente y el futuro del país.

“Hoy a las 6:00 p. m. haré un anuncio a la nación sobre un tema de interés para el presente y el futuro de nuestro país”, expresó el mandatario.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Hoy a las 6:00 p. m. haré un anuncio a la nación sobre un tema de interés para el presente y el futuro de nuestro país. — José Raúl Mulino (@JoseRaulMulino) November 16, 2026

¿De qué tratará el anuncio del presidente José Raúl Mulino?

Hasta el momento, Mulino no ha revelado el tema específico que abordará durante su intervención, por lo que se desconocen los detalles del anuncio presidencial.

Para conocer los detalles del anuncio oficial, siga la transmisión de Telemetro Reporta desde las 6:00 p.m.