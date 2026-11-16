La temporada 29 de Calle 7 Panamá comenzó este lunes 16 de noviembre de 2026, con la presentación de nuevos competidores que se integran a los equipos rojo y amarillo. El estreno también contó con la bienvenida a los campeones de la temporada anterior: Zory, quien alcanzó su segundo campeonato, y Rassiel, quien obtuvo su primer título.
¿Quiénes son los nuevos competidores de Calle 7 Panamá en la temporada 29?
Durante el estreno fueron presentados ocho nuevos participantes, distribuidos entre ambos equipos.
Equipo rojo
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Luis Gálvez: Panamá Norte.
Pablo: Tocumen, Panamá.
Dairielys: Colón.
Jennifer: Cuba.
Equipo amarillo
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Brayni: República Dominicana.
Erick: Barranquilla, Colombia.
Marissel: Macaracas, Los Santos.
Noelia: Chiriquí, Panamá.
¿Qué competidores regresan a Calle 7 Panamá?
Una de las novedades del estreno fue el regreso de Vlady, quien se incorpora al equipo amarillo, y Sol, quien vuelve a competir con el equipo rojo.
Además, entre los participantes que continúan de la temporada anterior se encuentran:
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Bianka
Isabella
Kathiana
Bryan, conocido como El Raspa
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Nixon
Joel
Clarisse
Con la incorporación de nuevos talentos y el regreso de competidores conocidos, Calle 7 Panamá inicia una nueva etapa de enfrentamientos entre los equipos rojo y amarillo.