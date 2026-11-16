La temporada 29 de Calle 7 Panamá comenzó este lunes 16 de noviembre de 2026, con la presentación de nuevos competidores que se integran a los equipos rojo y amarillo. El estreno también contó con la bienvenida a los campeones de la temporada anterior: Zory, quien alcanzó su segundo campeonato, y Rassiel, quien obtuvo su primer título.

La nueva temporada reúne a participantes de distintas regiones de Panamá y competidores internacionales provenientes de Cuba, República Dominicana y Colombia, quienes buscarán destacar en el campo de batalla.

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¿Quiénes son los nuevos competidores de Calle 7 Panamá en la temporada 29?

Durante el estreno fueron presentados ocho nuevos participantes, distribuidos entre ambos equipos.

Equipo rojo

Luis Gálvez: Panamá Norte.

Pablo: Tocumen, Panamá.

Dairielys: Colón.

Jennifer: Cuba.

Equipo amarillo

Brayni: República Dominicana.

Erick: Barranquilla, Colombia.

Marissel: Macaracas, Los Santos.

Noelia: Chiriquí, Panamá.

¿Qué competidores regresan a Calle 7 Panamá?

Una de las novedades del estreno fue el regreso de Vlady, quien se incorpora al equipo amarillo, y Sol, quien vuelve a competir con el equipo rojo.

Además, entre los participantes que continúan de la temporada anterior se encuentran:

Bianka

Isabella

Kathiana

Bryan, conocido como El Raspa

Nixon

Joel

Clarisse

Con la incorporación de nuevos talentos y el regreso de competidores conocidos, Calle 7 Panamá inicia una nueva etapa de enfrentamientos entre los equipos rojo y amarillo.