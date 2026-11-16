El Ministerio de Salud (Minsa) informó que personas desconocidas sustrajeron el cableado de cobre de cuatro aires acondicionados del Subcentro de Salud de Coloncito, ubicado en el distrito de Chame, provincia de Panamá Oeste. El robo, ocurrido durante la madrugada del jueves 12 de noviembre, ocasionó pérdidas estimadas en B/.560.00 y afectó los trabajos de adecuación del establecimiento.

La institución explicó que los daños registrados en los consultorios y la sala de espera obligaron a evaluar la fecha de reapertura, inicialmente programada para el 27 de noviembre de 2026.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Contenido de interés: CSS mantiene servicio de homologación de incapacidades en Juan Díaz: estos son los requisitos y horarios

Minsa evalúa reapertura del Subcentro de Salud de Coloncito

Según el comunicado, los responsables sustrajeron el cableado de cobre de cuatro de los seis aires acondicionados instalados en el establecimiento.

La reinauguración estaba prevista para el 27 de noviembre, como parte de las actividades conmemorativas del 81.º aniversario del Centro de Salud Rosa Tasón de Chame.

#PanamáOeste | Informamos que el Subcentro de Salud de Coloncito, en Chame, fue afectado por el hurto del cableado de 4 aires acondicionados. El hecho fue denunciado ante el Ministerio Público. #MinsaPanamá pic.twitter.com/lHE3hOFZqF — Ministerio de Salud de Panamá (@MINSAPma) November 16, 2026

Sin embargo, debido a los daños ocasionados, tanto la actividad como la fecha de reapertura quedaron sujetas a evaluación.

Presentan denuncia ante el Ministerio Público

La Dirección Médica del Centro de Salud presentó una denuncia formal ante el Ministerio Público el mismo jueves 12 de noviembre, con el objetivo de que se investigue lo ocurrido.

La Región de Salud de Panamá Oeste rechazó el robo y advirtió que este tipo de hechos perjudica los esfuerzos institucionales destinados a mejorar los servicios de salud.

Asimismo, exhortó a la población a proteger las instalaciones públicas y comunicar a las autoridades cualquier información que contribuya al esclarecimiento del caso.

El Minsa indicó que continuará las gestiones para reparar los equipos afectados y avanzar en los trabajos de adecuación, con miras a la próxima reapertura del establecimiento.