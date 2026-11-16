Lotería Fiscal: ¿A qué hora es el sorteo de este martes 17 de noviembre y dónde verlo?

Conozca los detalles del sorteo de la lotería fiscal.

Este martes 17 de noviembre de 2026 se realizará un nuevo sorteo de la Lotería Fiscal , una iniciativa que busca incentivar a los consumidores a solicitar sus facturas fiscales al momento de realizar sus compras.

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¿A qué hora y dónde ver el sorteo de la Lotería Fiscal?

El sorteo de la Lotería Fiscal está programado para las 2:00 p.m. de este martes 17 de noviembre.

Los interesados podrán seguir la actividad en vivo desde el centro comercial Mega Mall, así como a través de las plataformas Medcom Go y RPC.

¿Cómo participar en la Lotería Fiscal?

Para participar, los ciudadanos deben reunir un mínimo de cinco facturas fiscales a su nombre o asociadas a su número de cédula.

Posteriormente, deberán depositarlas en las urnas oficiales habilitadas por la Dirección General de Ingresos (DGI), cumpliendo con los requisitos establecidos para el sorteo.

Las facturas pueden ser electrónicas o impresas, siempre que correspondan a comprobantes fiscales autorizados.

Los participantes tendrán la oportunidad de ganar premios en efectivo. rpctv_panama

¿Cuáles son los premios de la Lotería Fiscal?

Los participantes tendrán la oportunidad de ganar premios en efectivo libres del impuesto sobre la renta.

De acuerdo con la información suministrada, los montos contemplan premios de B/.1,000, B/.5,000 y hasta B/.10,000.

¿Desde cuándo existe la Lotería Fiscal en Panamá?

La Lotería Fiscal surgió en 1992, pero después de permanecer fuera de funcionamiento durante más de tres décadas, volvió a realizarse en 2025.

Su objetivo es promover la cultura tributaria y motivar a los consumidores a exigir sus comprobantes fiscales válidos en los establecimientos comerciales.