Panamá Nacionales -  14 de noviembre de 2026 - 18:27

Sorteo de la Lotería Fiscal será este martes 17 de noviembre: ¿dónde será y cómo verlo en vivo?

La Lotería Fiscal Regional realizará cuatro sorteos en noviembre de 2026, con 25 premios por región y una bolsa de B/.110,000 en cada jornada.

Sorteo de la Lotería Fiscal.

Sorteo de la Lotería Fiscal.

MEF
Ana Canto
Por Ana Canto

La Lotería Fiscal Regional 2026 realizará cuatro sorteos durante noviembre, comenzando el martes 17 de noviembre en Megamall, donde se desarrollará el sorteo correspondiente a la región 1, integrada por la provincia de Panamá.

Los sorteos continuarán los días 19, 24 y 26 de noviembre, según el calendario establecido para las cuatro regiones del país.

Calendario de sorteos de la Lotería Fiscal Regional en noviembre de 2026

Las fechas y regiones correspondientes son:

  • Martes 17 de noviembre: región 1, Panamá. El sorteo se realizará en Megamall.

  • Jueves 19 de noviembre: región 2, Panamá Oeste, Colón y Darién.

  • Martes 24 de noviembre: región 3, Bocas del Toro, Chiriquí y Veraguas.

  • Jueves 26 de noviembre: región 4, Herrera, Los Santos y Coclé.

¿Dónde ver en vivo los sorteos de la Lotería Fiscal Regional?

Los ciudadanos podrán seguir en vivo los sorteos de la Lotería Fiscal Regional a través de las redes sociales oficiales de:

  • Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

  • Dirección General de Ingresos (DGI).

Mediante estas plataformas, los participantes podrán conocer los resultados de los sorteos regionales.

¿Cuánto dinero entrega la Lotería Fiscal Regional?

Cada tómbola de la Lotería Fiscal Regional distribuirá B/.110,000 entre 25 ganadores, de acuerdo con la siguiente distribución:

  • 5 ganadores de B/.10,000: total de B/.50,000.

  • 10 ganadores de B/.5,000: total de B/.50,000.

  • 10 ganadores de B/.1,000: total de B/.10,000.

¿Cómo se pagan los premios de la Lotería Fiscal Regional?

La Dirección General de Ingresos (DGI) será la encargada de contactar directamente a los ganadores de los sorteos.

Para reclamar sus premios, los beneficiarios deberán presentar:

  • Cédula de identidad personal.

  • Cualquier documentación adicional solicitada por la DGI.

Los premios serán pagados mediante transferencia bancaria, según las condiciones establecidas para la Lotería Fiscal Regional.

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