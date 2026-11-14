Panamá Nacionales -  14 de noviembre de 2026 - 15:57

Alcaldía de Panamá anuncia encendido del árbol navideño en la Cinta Costera para el 6 de diciembre

La Alcaldía de Panamá anunció que el encendido del árbol navideño será el domingo 6 de diciembre en el Mirador Pacífico de la Cinta Costera.

Alcaldía de Panamá anuncia encendido del árbol navideño en la Cinta Costera.

Alcaldía de Panamá anuncia encendido del árbol navideño en la Cinta Costera.

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Ana Canto
Por Ana Canto

La Alcaldía de Panamá anunció que el próximo domingo 6 de diciembre de 2026 se realizará el tradicional encendido del árbol navideño en el Mirador Pacífico de la Cinta Costera, como parte de las actividades de celebración de la Navidad en la ciudad capital.

Alcald&iacute;a de Panam&aacute; anunci&oacute; la fecha del encendido de luces.

Alcaldía de Panamá anunció la fecha del encendido de luces.

Alcaldía de Panamá abre inscripciones para el concurso navideño Calles que Brillan 2026

La entidad anunció que ya están abiertas las inscripciones para participar en el concurso navideño Calles que Brillan 2026, una iniciativa que busca promover la creatividad, la unión comunitaria y el espíritu de la Navidad mediante la decoración de calles y barriadas del distrito capital.

El concurso forma parte del Festival Internacional Navideño City of the Stars e invita a los residentes a organizarse con sus vecinos para transformar sus comunidades con luces, adornos y motivos navideños.

La iniciativa también busca fomentar la participación ciudadana y el trabajo en equipo durante las celebraciones de fin de año.

¿Cómo inscribirse en el concurso Calles que Brillan 2026?

Los residentes interesados en participar deberán completar el formulario de inscripción habilitado por la Alcaldía de Panamá: https://ptycity.mupa.gob.pa/callesquebrillan/.

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