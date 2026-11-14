Alcaldía de Panamá anuncia encendido del árbol navideño en la Cinta Costera para el 6 de diciembre

Alcaldía de Panamá anuncia encendido del árbol navideño en la Cinta Costera.

La Alcaldía de Panamá anunció que el próximo domingo 6 de diciembre de 2026 se realizará el tradicional encendido del árbol navideño en el Mirador Pacífico de la Cinta Costera, como parte de las actividades de celebración de la Navidad en la ciudad capital.

La entidad anunció que ya están abiertas las inscripciones para participar en el concurso navideño Calles que Brillan 2026, una iniciativa que busca promover la creatividad, la unión comunitaria y el espíritu de la Navidad mediante la decoración de calles y barriadas del distrito capital.

Alcaldía de Panamá anunció la fecha del encendido de luces.

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El concurso forma parte del Festival Internacional Navideño City of the Stars e invita a los residentes a organizarse con sus vecinos para transformar sus comunidades con luces, adornos y motivos navideños.

La iniciativa también busca fomentar la participación ciudadana y el trabajo en equipo durante las celebraciones de fin de año.

¿Cómo inscribirse en el concurso Calles que Brillan 2026?

Los residentes interesados en participar deberán completar el formulario de inscripción habilitado por la Alcaldía de Panamá: https://ptycity.mupa.gob.pa/callesquebrillan/.