La Prensa Nacionales - 14 de noviembre de 2026 - 14:25
Directiva de La Prensa tilda de "acto terrorista" atentado contra periodista Rolando Rodríguez
Jorge Molina, presidente y director del diario La Prensa, y Rolando Rodríguez, subdirector asociado y periodista investigativo del medio, dieron una conferencia para pronunciarse sobre el atentado contra la residencia de Rodríguez registrado la madrugada de este sábado 14 de noviembre de 2026. Molina tildó el hecho como un "acto terrorista" e hizo un llamado a cerrar filas contra este tipo de hechos. Por su parte, Rodríguez relacionó el hecho con una investigación que está realizando sobre contratos.