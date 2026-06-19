Atentado contra la presidenta de Costa Rica: Mulino condena el acto y expresa su respaldo

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, reaccionó al incidente de seguridad registrado en Costa Rica que obligó a evacuar a la presidenta Laura Fernández.

A través de un mensaje público, el mandatario panameño condenó enérgicamente el hecho y manifestó su solidaridad con la gobernante costarricense.

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"Repudio enérgicamente el atentado de hoy contra la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández. El crimen organizado no puede doblegarnos. Me alegra saber que está bien", expresó Mulino. "Repudio enérgicamente el atentado de hoy contra la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández. El crimen organizado no puede doblegarnos. Me alegra saber que está bien", expresó Mulino.

Mulino rechaza acciones del crimen organizado

El mandatario destacó que las organizaciones criminales representan una amenaza para la seguridad y la estabilidad de los países de la región, por lo que reiteró la necesidad de mantener una postura firme frente a estos grupos.

Pronunciamiento del presidente de la República de Panamá, José Raúl Mulino, tras incidente registrado en Costa Rica, por el que la presidenta Laura Fernández tuvo que ser evacuada. https://t.co/QeBkl1Thy3 — Telemetro Reporta (@TReporta) June 19, 2026

Su mensaje también reflejó alivio al conocer que la presidenta costarricense se encuentra fuera de peligro tras el incidente.

Solidaridad entre Panamá y Costa Rica

Las declaraciones de Mulino se producen luego de que trascendiera que la presidenta costarricense tuvo que ser evacuada tras un hecho que está siendo investigado por las autoridades de ese país.

El Gobierno panameño expresó así su respaldo a Costa Rica y su rechazo a cualquier acto de violencia que atente contra las autoridades democráticamente electas.