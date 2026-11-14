Colón Nacionales -  14 de noviembre de 2026 - 13:37

Colón: trabajos de emergencia en potabilizadora de Monte Esperanza podrían afectar suministro de agua

El Canal de Panamá informó que realiza reparaciones de emergencia en la potabilizadora de Monte Esperanza, lo que podría afectar el suministro de agua en Colón.

Trabajos de emergencia en potabilizadora de Monte Esperanza de Colón.

Trabajos de emergencia en potabilizadora de Monte Esperanza de Colón.

Ana Canto
Por Ana Canto

El Canal de Panamá informó que este sábado 14 de noviembre de 2026 se realizan trabajos de reparación de emergencia en la planta potabilizadora de Monte Esperanza, en la provincia de Colón, situación que podría ocasionar interrupciones o disminuciones temporales en el suministro de agua potable.

La entidad explicó que las posibles afectaciones se presentarían mientras se desarrollan las labores de reparación en las instalaciones que abastecen de agua a los usuarios de esta planta.

Canal de Panamá recomienda tomar previsiones

Ante las posibles interrupciones del servicio, el Canal de Panamá recomendó a la población tomar las previsiones necesarias mientras se desarrollan los trabajos de emergencia.

La entidad agradeció la comprensión de los usuarios y aseguró que informará oportunamente sobre el restablecimiento del suministro de agua potable.

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