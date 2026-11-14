Presidente Mulino rechaza ataque contra residencia del periodista Rolando Rodríguez y confirma investigación

El presidente de la República, José Raúl Mulino , rechazó enérgicamente el ataque contra la residencia del periodista Rolando Rodríguez , subdirector asociado del diario La Prensa, ocurrido durante la madrugada de este sábado 14 de noviembre en Brisas del Golf, y aseguró que las autoridades investigan lo sucedido.

El mandatario expresó su rechazo a este tipo de actos violentos, independientemente de quién sea la víctima, y manifestó su solidaridad con el medio de comunicación.

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Mulino confirma investigación de la Policía Nacional y el Ministerio Público

A través de un pronunciamiento, el presidente informó que la Policía Nacional y el Ministerio Público trabajan en la investigación del ataque para esclarecer lo ocurrido y aportar las pruebas correspondientes a la justicia.

"Rechazo enérgicamente la acción violenta sufrida por Rolando Rodríguez, periodista de La Prensa, como la rechazo ante todo ciudadano que pase por estas circunstancias", expresó el mandatario.

Mulino agregó que las autoridades investigan el hecho de manera objetiva y eficiente para entregar las pruebas a la justicia.

Presidente Mulino expresa solidaridad con La Prensa

El jefe del Ejecutivo también informó que se comunicó con Jorge Molina, director del diario La Prensa, para manifestarle su solidaridad tras el ataque.

"Panamá no acepta este tipo de actos bajo ninguna circunstancia", manifestó el presidente.