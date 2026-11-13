Cepanim 2026: MEF iniciará entrega a cónyuges el 16 de noviembre; hijos deberán esperar

El Ministerio de Economía y Finanzas ( MEF ) iniciará el próximo lunes 16 de noviembre de 2026 la entrega de los Certificados de Pago Negociables por Intereses por Mora (Cepanim) a los cónyuges de beneficiarios fallecidos, como parte del proceso de reconocimiento de estos pagos en Panamá.

La coordinadora de la Oficina de Entrega del Cepadem y Cepanim, Carmen Jaén, informó que aproximadamente 38,500 cónyuges ya se encuentran registrados en la plataforma para participar en este proceso.

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Cepanim 2026: ¿dónde se entregarán los certificados a los cónyuges?

De acuerdo con la información proporcionada por el MEF, la entrega de los certificados se realizará en diferentes puntos del país.

Los lugares habilitados son:

Ciudad de Panamá: Megápolis, antiguo Multicentro, cuarto piso.

Panamá Oeste: terrenos de la Feria de La Chorrera.

Resto del país: diferentes oficinas regionales del Ministerio de Economía y Finanzas.

Jaén explicó que las entregas se organizarán mediante citas para facilitar la atención de los beneficiarios registrados.

A partir del próximo lunes 16 de noviembre el Ministerio de Economía y Finanzas dará inicio a la entrega del Cepanim a los cónyuges de beneficiarios fallecidos.



“Tenemos en el sistema alrededor de 38,500 cónyuges que ya han sido registrados en la plataforma. Las entregas van a… pic.twitter.com/aStmAFRTsP — Telemetro Reporta (@TReporta) November 13, 2026

¿Cómo consultar la fecha de entrega del Cepanim?

La coordinadora indicó que los cónyuges registrados recibirán un correo electrónico con la fecha de su cita, utilizando la dirección que proporcionaron durante su inscripción en la plataforma.

También podrán verificar la información directamente en el formulario de registro.

“El beneficiario va a recibir un correo electrónico, que es el correo que registra en la plataforma, de igual forma si se meten al formulario ahí van a ver la fecha en la cual ha sido citado”, detalló Carmen Jaén.

Por lo tanto, los interesados deberán revisar el correo electrónico registrado y consultar el formulario para conocer cuándo les corresponde acudir a retirar su certificado.

MEF registra alrededor de 38,500 cónyuges en la plataforma

“Tenemos en el sistema alrededor de 38,500 cónyuges que ya han sido registrados en la plataforma. Las entregas van a ser a nivel nacional”, explicó Jaén.

La funcionaria precisó que, en la ciudad de Panamá, la atención se mantendrá en el cuarto piso del Megápolis, mientras que en Panamá Oeste se realizará en los terrenos de la Feria de La Chorrera.

El MEF, una vez concluida la entrega de certificados a los cónyuges, comenzará la siguiente etapa, dirigida a los sobrevivientes de hecho y a los hijos de beneficiarios fallecidos.

Esta fase está prevista para 2027, aunque todavía no se han anunciado las fechas específicas para iniciar las entregas.

Por el momento, el MEF cuenta con un registro de aproximadamente 110,000 sobrevivientes.