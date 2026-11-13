CSS cierra agencia de la 24 de Diciembre: conoce dónde podrás realizar tus trámites desde este viernes

CSS cierra agencia de la 24 de Diciembre

La Caja de Seguro Social (CSS) anunció que, a partir de este viernes 13 de noviembre de 2026, la agencia administrativa ubicada en la 24 de Diciembre, en Panamá Este, dejará de atender al público debido a la finalización del contrato de arrendamiento del local que ocupaba.

La institución explicó que esta decisión forma parte de su Proyecto de Digitalización y Modernización de las Agencias Administrativas, con el que busca optimizar los recursos y reorganizar la atención a empleadores, asegurados y público en general.

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¿Dónde realizar los trámites de la CSS tras el cierre de la agencia de la 24 de Diciembre?

Para garantizar la continuidad de los servicios, la CSS informó que reorganizó la atención en la agencia administrativa del Centro Comercial Los Pueblos, que atenderá en horario de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

En esta instalación se podrán realizar los siguientes trámites:

Solicitud de pensiones por vejez.

Trámites de maternidad.

Trámites de incapacidad común.

Pago de lentes.

Pago de prótesis dentales.

Pagos relacionados con funerales.

Trámites de riesgos profesionales.

La @CSSPanama anunció el cierre de su agencia administrativa en la 24 de Diciembre a partir de este viernes 13 de noviembre, tras dar por culminado el contrato de arrendamiento del local que ocupaba.



La institución informó que ha reorganizado la atención en su agencia… pic.twitter.com/H5kUed2oQy — Telemetro Reporta (@TReporta) November 12, 2026

Otras agencias de la CSS disponibles para los asegurados

La entidad indicó que los usuarios también podrán acudir a otras agencias administrativas para realizar trámites y consultas.

Entre las alternativas se encuentran:

Agencia de Chepo.

Agencia del Centro Comercial Los Andes.

Agencia de El Dorado.

Instituto de la Salud de los Trabajadores, ubicado en la antigua Renta 5.

La CSS exhortó a los asegurados y empleadores a utilizar estas instalaciones mientras se reorganiza la atención administrativa en Panamá Este.

¿Abrirá una nueva agencia de la CSS en la 24 de Diciembre?

La institución informó que actualmente evalúa nuevos locales en el sector de la 24 de Diciembre para establecer una agencia que responda a su modelo de atención modernizado.

Sin embargo, no se ha anunciado una fecha de apertura ni la ubicación definitiva de la nueva instalación.

La CSS ofreció disculpas por los inconvenientes que pueda ocasionar el cierre y reiteró que los usuarios podrán continuar realizando sus gestiones en las agencias habilitadas.