Acuerdo Municipal 316: Mayer Mizrachi llevará a discusión las críticas a la guía de aceras

El alcalde Mayer Mizrachi anunció que el acuerdo 316 será discutido en la Comisión de Vivienda.

Ante los cuestionamientos que han surgido en torno al Acuerdo Municipal 316, que establece la guía de diseño para el espacio público, el alcalde del distrito de Panamá, Mayer Mizrachi , anunció que el tema será llevado a la Comisión de Vivienda.

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La iniciativa busca abrir un espacio de discusión para atender las críticas, aclarar dudas y explicar el alcance de las disposiciones contempladas en el documento.

¿Qué establece el Acuerdo Municipal 316?

El acuerdo contempla nuevos lineamientos para el diseño de los espacios públicos, particularmente en lo relacionado con las aceras y las condiciones que deben cumplir para favorecer la movilidad peatonal.

Sin embargo, sus disposiciones han generado diversas opiniones y cuestionamientos entre ciudadanos, especialmente por algunos aspectos relacionados con su aplicación y las posibles sanciones.

Ante los cuestionamientos que han surgido sobre el Acuerdo Municipal 316, que establece la Guía de Diseño Urbano para el Espacio Público, el alcalde del distrito de Panamá, Mayer Mizrachi, anunció que el tema será llevado a la Comisión de Vivienda, para que sea abordado, atender… pic.twitter.com/a9Dm1HU2SY — Telemetro Reporta (@TReporta) November 13, 2026

¿Qué dijo Mayer Mizrachi sobre las críticas?

El alcalde Mayer Mizrachi reconoció que existe incertidumbre y circulación de información que, según indicó, no refleja correctamente el contenido de la guía.

"Hay mucha incertidumbre y falsas noticias e interés por la guía de aceras que desarrollamos aquí y aprobamos aquí en tres diferentes comisiones. Yo creo que vale la pena llevarlo a una discusión abierta y clara sobre las ideas que se han expuesto públicamente y comunicar esto apropiadamente", expresó Mizrachi.

El alcalde también señaló que, a su juicio, las dificultades están relacionadas principalmente con la forma en que se ha comunicado el proyecto y no necesariamente con su contenido.

Asimismo, indicó que la guía busca mejorar las condiciones de los espacios públicos y ofrecer mayores oportunidades para los peatones.

¿Cuándo se discutirá el Acuerdo Municipal 316?

Se espera que el próximo lunes 16 de noviembre de 2026, se desarrolle una sesión ampliada de la Comisión de Vivienda, en la que se expondrán las inquietudes ciudadanas y se abordarán los alcances del Acuerdo Municipal 316.

Durante este encuentro se espera discutir los aspectos que han generado cuestionamientos, incluyendo las disposiciones relacionadas con las sanciones y aquellos puntos que algunos sectores consideran que deberían revisarse o modificarse.

La discusión del Acuerdo Municipal 316 abrirá un nuevo espacio para conocer las inquietudes de los ciudadanos y aclarar las disposiciones de la guía de diseño para el espacio público. La atención estará puesta en los planteamientos que surjan durante la sesión y en las posibles revisiones que puedan considerarse.