"Chantín pa' la Gente" entrega 70 casas temporales en 25 días tras terremoto en Panamá

El programa social Chantín pa' la Gente ha entregado 70 casas temporales en 25 días a familias que perdieron sus hogares tras el terremoto del 9 de octubre, que afectó a distintas comunidades del interior del país, principalmente en la región de Azuero.

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La iniciativa, impulsada por el alcalde de Panamá, Mayer Mizrachi, se ha desarrollado con el apoyo de empresarios panameños y las donaciones de ciudadanos que se solidarizaron con las familias damnificadas por el movimiento sísmico.

¿Dónde se han entregado las viviendas temporales?

Desde la primera entrega, realizada el 14 de octubre, el programa ha beneficiado a familias de Tonosí y Las Tablas, en la provincia de Los Santos, así como de Soná, en Veraguas, localidades afectadas por el terremoto.

Para la asignación de estas viviendas temporales, la iniciativa ha dado prioridad a familias que cumplen con alguna de las siguientes condiciones:

Pérdida total de su vivienda.

Hogares con niños.

Familias con adultos mayores.

Personas con enfermedades crónicas.

Personas con discapacidad.

¿Cómo conocer los avances de Chantín pa' la Gente?

La Alcaldía de Panamá exhortó a los ciudadanos a dar seguimiento a las entregas de viviendas temporales y conocer los avances del programa mediante su plataforma digital.

Los interesados pueden consultar la información en el sitio web: Chantín pa' la Gente — Sitio web del programa