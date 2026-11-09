Precios del combustible en Panamá: ¿cuándo será el próximo ajuste?

Atentos a los nuevos precios y detalles del próximo ajuste del combustible.

Los conductores en Panamá se mantienen atentos a los próximos precios del combustible , cuyo ajuste está previsto para este viernes 13 de noviembre de 2026, de acuerdo con el esquema de actualización cada 14 días establecido por la Secretaría Nacional de Energía.

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Aunque hasta el momento no se ha divulgado un anuncio oficial sobre las nuevas tarifas, se espera que la entidad informe los precios que regirán durante el próximo período.

¿Cuándo se conocerán los nuevos precios del combustible?

La Secretaría Nacional de Energía realiza actualizaciones quincenales de los precios máximos de venta de los combustibles en Panamá, por lo que los conductores deberán estar pendientes de la próxima publicación oficial.

Se recomienda a los consumidores estar atentos a los próximos ajustes. TReporta

Una vez se comuniquen las nuevas tarifas, se podrá conocer si la gasolina de 95 octanos, la de 91 octanos y el diésel registrarán aumentos, reducciones o se mantendrán sin cambios.

¿Cuánto cuesta el combustible actualmente?

Panamá / Colón

Gasolina de 95 octanos: B/. 1.324 por litro.

Gasolina de 91 octanos: B/. 1.189 por litro.

Diésel ULS: B/. 1.537 por litro.

Se recomienda a los consumidores estar atentos a los canales oficiales de la Secretaría Nacional de Energía para conocer los nuevos precios y los detalles del próximo ajuste.