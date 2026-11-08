Policía Nacional decomisa 515 paquetes de presunta droga en Paseo del Norte: hay dos aprehendidos

La Policía Nacional informó sobre el decomiso de 515 paquetes de presunta droga durante una diligencia de registro a un vehículo en un complejo residencial ubicado en el sector de Paseo del Norte, corregimiento de Ernesto Córdoba Campos, en la ciudad de Panamá.

De acuerdo con el reporte policial, las unidades realizaron la inspección del automóvil dentro de un PH, donde localizaron los paquetes que contenían sustancias presuntamente ilícitas.

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Durante el procedimiento, dos personas fueron aprehendidas por su presunta vinculación con el hallazgo.

Se espera que las autoridades correspondientes amplíen la información sobre el procedimiento y las investigaciones relacionadas con este decomiso.