Policía Nacional aprehende a sospechoso de asalto a tres personas en San Francisco

La Policía Nacional confirmó la aprehensión de una persona presuntamente vinculada al asalto contra tres ciudadanos en el corregimiento de San Francisco, en la ciudad de Panamá, luego de los avances registrados en las investigaciones.

El director de la institución, Jaime Fernández, informó este miércoles 4 de noviembre que las autoridades también lograron ubicar el vehículo presuntamente utilizado para cometer el delito e identificar otros elementos que podrían contribuir al esclarecimiento del caso.

“Hemos hecho desarrollos positivos, por ejemplo con el tema de lo que pasó en San Francisco con las tres personas que fueron robadas, ya tenemos la línea de investigación, tenemos una persona detenida, tenemos el vehículo que fue utilizado para esta fechoría y asimismo identificado muchos elementos que están alrededor, los cuales van a dar desarrollo positivo dentro de poco de la operatividad”, explicó Fernández.

¿Qué dijo la Policía sobre la presunta privación de libertad en Brisas del Golf?

Por otro lado, el director de la Policía Nacional se refirió a las informaciones sobre un supuesto caso de privación de libertad en el sector de Brisas del Golf.

Fernández aclaró que la institución no cuenta con información confirmada sobre este presunto hecho.

No obstante, explicó que las unidades policiales mantendrán las operaciones preventivas en el área y sus alrededores, incluyendo posibles puntos de control para verificar cualquier situación sospechosa.

“De todas formas la Policía Nacional siempre haciendo sus operaciones, seguramente van a haber puntos de control de todas formas para validar esto solamente a tema preventivo, no queremos incomodar a nadie, pero seguramente vamos a tener que operar de esa manera dentro de lo que es la periferia del área y también de las aledañas, porque recordemos que Don Coco no solamente pega con tres zonas ahí mismo de la Policía Nacional, así que las tres están atendiendo en ese sentido”, manifestó.

El director reiteró que las acciones policiales tendrán un carácter preventivo mientras se verifica la información relacionada con el supuesto incidente en Brisas del Golf.