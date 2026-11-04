Bandas independientes llenan de música la vía España durante los desfiles patrios.

La banda independiente La Revolución de Heredia, de Costa Rica, hizo su debut en Panamá durante los desfiles patrios del martes 3 de noviembre de 2026, encabezando el recorrido de las agrupaciones independientes en la ruta 2, ubicada en la vía España.

La presentación formó parte de las celebraciones por los 123 años de la Separación de Panamá de Colombia, una jornada en la que la música, las coreografías y los vistosos uniformes de las bandas captaron la atención de los asistentes.

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Al ritmo de tambores y trompetas, las agrupaciones recorrieron la vía España durante la tarde, mientras el público disfrutaba de las interpretaciones musicales y acompañaba con aplausos a los participantes.

Banda La Revolución de Heredia debuta en los desfiles patrios de Panamá

Marco Monge Alvarado, director de la Banda Independiente La Revolución de Heredia, expresó su entusiasmo por participar por primera vez en las celebraciones patrias panameñas.

La agrupación costarricense abrió el recorrido de las bandas independientes, que se desarrolló al finalizar la participación de las delegaciones del desfile en la ruta 2.

¿Qué bandas independientes desfilaron en la vía España el 3 de noviembre?

Además de la agrupación invitada de Costa Rica, distintas bandas independientes participaron en el recorrido, destacándose por sus interpretaciones musicales, coreografías y uniformes.

Entre las agrupaciones que desfilaron se encuentran:

Banda Independiente Éxodo.

Banda Independiente Metropolitana.

Banda Independiente Generación de Oro.

Banda Independiente San Miguel Arcángel.

Mega Banda.

Banda Independiente Centenario.

Banda Independiente El Hogar.

Durante el desfile, familias completas se reunieron a lo largo de la vía España para disfrutar de las presentaciones.

La jornada también permitió el intercambio cultural entre las agrupaciones nacionales y la banda invitada de Costa Rica, en una celebración que reunió música, tradición y fervor patriótico.