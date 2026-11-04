Museo Reina Torres de Araúz registra un 70% de avance en su restauración, informa MiCultura

La ministra de Cultura, María Eugenia Herrera, informó que los trabajos de restauración del Museo Antropológico Reina Torres de Araúz registran un 70% de avance y que se espera continuar con el desarrollo del proyecto durante 2027.

Las declaraciones de la titular del Ministerio de Cultura (MiCultura) se dieron este miércoles 4 de noviembre, durante los actos solemnes por el Día de los Símbolos Patrios, realizados en la Presidencia de la República.

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Herrera manifestó que la institución mantiene las expectativas de avanzar en el proceso de recuperación del museo durante el próximo año, aunque no precisó una fecha para la culminación de los trabajos.

MiCultura espera fondos para reparar iglesias afectadas por el terremoto

La ministra también se refirió a la situación de las edificaciones religiosas consideradas patrimonio histórico que resultaron afectadas por el terremoto del 9 de octubre de 2026.

Entre las provincias donde se registraron daños en estas estructuras se encuentran:

Herrera.

Los Santos.

Veraguas.

Coclé.

De acuerdo con Herrera, el Ministerio de Cultura se encuentra a la espera del desembolso de los recursos por parte del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para iniciar las reparaciones correspondientes.

La titular de Cultura estima que estos trabajos podrían concluir durante 2027, una vez se cuente con los fondos necesarios para su ejecución.