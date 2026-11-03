Calendario de pago a servidores públicos: Fechas de la primera quincena de noviembre

Los servidores públicos de Panamá comenzarán a recibir el pago correspondiente a la primera quincena de noviembre de 2026 a partir del miércoles 11, según el calendario del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Los desembolsos están programados de manera escalonada para los días 11, 12 y 13 de noviembre, dependiendo de la institución donde labore cada funcionario y del grupo de pago asignado.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Contenido de interés: Desfiles Patrios del 4 de noviembre en Panamá: horarios, rutas y calles cerradas

A continuación, conoce las fechas establecidas para los trabajadores del sector público.

¿Qué servidores públicos cobran el miércoles 11 de noviembre?

El calendario de la primera quincena contempla pagos para los siguientes beneficiarios e instituciones:

Pensiones alimenticias.

Servicio de Protección Institucional (SPI).

Estamentos de seguridad.

Ministerio de Educación (MEDUCA).

Ministerio de Cultura.

¿Quiénes cobran el jueves 12 de noviembre de 2026?

Para el jueves 12 de noviembre está programado el pago de las pensiones alimenticias correspondientes a los grupos 2 y 3, así como de los funcionarios de las siguientes instituciones:

Asamblea Nacional.

Contraloría General de la República.

Ministerio de la Presidencia.

Ministerio de Relaciones Exteriores.

Ministerio de Comercio e Industrias.

Ministerio de Obras Públicas.

Ministerio de Economía y Finanzas.

Ministerio de Gobierno.

Ministerio de Seguridad Pública.

Ministerio de Ambiente.

Tribunal Administrativo de la Función Pública.

Defensoría del Pueblo.

¿Quiénes cobran el viernes 13 de noviembre?

El viernes 13 de noviembre corresponde el pago al grupo 3, integrado por funcionarios de las siguientes entidades:

Ministerio de Desarrollo Agropecuario.

Ministerio de Salud.

Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral.

Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial.

Ministerio de Desarrollo Social.

Tribunal Administrativo Tributario.

Ministerio de la Mujer.

Órgano Judicial.

Procuraduría General de la Nación.

Procuraduría de la Administración.

Tribunal Electoral.

Fiscalía General Electoral.

Otros gastos de administración.

Tribunal de Cuentas.

Fiscalía de Cuentas.

¿Dónde consultar el calendario de pagos del MEF?

Los servidores públicos pueden consultar el calendario de pagos de noviembre de 2026 mediante los canales oficiales del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Se recomienda verificar la fecha asignada a cada institución y el grupo de pago correspondiente para conocer cuándo está programado el depósito de la primera quincena.

Los funcionarios también pueden consultar con las oficinas de Recursos Humanos de sus respectivas entidades en caso de dudas sobre la fecha de acreditación.