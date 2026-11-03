Terremoto en Panamá: MEDUCA tiene 85 escuelas pendientes de demolición, anuncia ministro

El ministro de Educación ( MEDUCA ), Ventura Vega, informó este martes 3 de noviembre que 85 escuelas afectadas por el terremoto del 9 de octubre están pendientes de demolición, mientras el Ministerio de Educación (MEDUCA) avanza en los trabajos de recuperación de la infraestructura educativa.

Durante los desfiles patrios en la ciudad de Panamá, el titular de Educación reconoció que la reconstrucción representa un importante desafío y señaló que la meta es contar con la mayoría de los planteles para el 3 de marzo de 2027 , fecha prevista para el inicio del próximo año escolar.

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“Ya hemos derrumbado muchas escuelas que estaban caídas a la vista de estudiantes y docentes. Nosotros tenemos por derribar 85 escuelas, es un reto muy grande para todo el país, nunca un ministro había vivido esto, lo asumo con responsabilidad y con ayuda de todos vamos a ver cuántas escuelas podemos tener el 3 de marzo, aspiramos a tener la mayoría, pero recuerden que cada escuela es un modelo diferente”, expresó Vega. “Ya hemos derrumbado muchas escuelas que estaban caídas a la vista de estudiantes y docentes. Nosotros tenemos por derribar 85 escuelas, es un reto muy grande para todo el país, nunca un ministro había vivido esto, lo asumo con responsabilidad y con ayuda de todos vamos a ver cuántas escuelas podemos tener el 3 de marzo, aspiramos a tener la mayoría, pero recuerden que cada escuela es un modelo diferente”, expresó Vega.

MEDUCA busca recuperar la mayoría de las escuelas para marzo de 2027

El ministro explicó que las labores de demolición y reconstrucción requieren una planificación individual, debido a las características de cada centro educativo.

Vega reiteró que el objetivo es avanzar en la recuperación de los planteles para que la mayor cantidad posible de estudiantes pueda regresar a sus instalaciones durante el próximo año escolar.

Sin embargo, reconoció que no todas las escuelas presentan las mismas condiciones, por lo que los trabajos podrían desarrollarse a diferentes ritmos.

Ministro de Educación dedica los desfiles patrios a los afectados por el terremoto

“Ya hemos derrumbado muchas escuelas que estaban caídas a la vista de estudiantes y docentes. Nosotros tenemos por derribar 85 escuelas, es un reto muy grande para todo el país, nunca un ministro había vivido esto, lo asumo con responsabilidad y con ayuda de todos vamos a ver… pic.twitter.com/TGXXcNhDeu — Telemetro Reporta (@TReporta) November 3, 2026

Durante su participación en los actos conmemorativos por los 123 años de la Separación de Panamá de Colombia, Vega destacó que los desfiles patrios de este año también representan un homenaje a las personas afectadas por el terremoto.

“Honrar la patria también es ayudar al prójimo y el Gobierno Nacional y el pueblo panameño se han solidarizado de todos los sectores afectados en las cuatro provincias por este terremoto. Esto es un homenaje y una conmemoración de los 123 años que llevamos de separación”, manifestó el ministro.

El funcionario resaltó la solidaridad demostrada por la población y las instituciones durante las labores de asistencia a las comunidades damnificadas.

Las declaraciones se producen mientras el MEDUCA continúa enfrentando el desafío de recuperar la infraestructura escolar afectada por el movimiento sísmico del pasado 9 de octubre.