Mulino elogia los desfiles con bandas musicales y destaca el legado de Lucy Molinar

El presidente de la República, José Raúl Mulino, destacó la participación de las bandas musicales en los desfiles patrios del 3 de noviembre de 2026 y reconoció el legado de la exministra de Educación Lucy Molinar en estas celebraciones.
Bandas musicales protagonizan los desfiles patrios en Panamá
Los desfiles del 3 y 4 de noviembre cuentan con la participación de bandas escolares e independientes, que recorren las principales rutas habilitadas en la ciudad de Panamá.
Las celebraciones se desarrollan en dos recorridos: uno en el Casco Antiguo y otro en Vía España, con la participación de delegaciones estudiantiles, organizaciones cívicas y estamentos de seguridad.
El reconocimiento del presidente a Lucy Molinar se produce en medio de las actividades conmemorativas de las Fiestas Patrias, en las que la música y las presentaciones de las bandas forman parte de las tradiciones nacionales.