Mulino elogia los desfiles con bandas musicales y destaca el legado de Lucy Molinar

El presidente de la República, José Raúl Mulino , destacó la participación de las bandas musicales en los desfiles patrios del 3 de noviembre de 2026 y reconoció el legado de la exministra de Educación Lucy Molinar en estas celebraciones.

A través de un mensaje, el mandatario expresó su satisfacción por el ambiente musical que acompaña los desfiles en conmemoración de los 123 años de la Separación de Panamá de Colombia.

“Los desfiles patrios con bandas de música es otra cosa. Diferente y alegre. Sin duda un legado de Lucy Molinar!!”, manifestó Mulino. “Los desfiles patrios con bandas de música es otra cosa. Diferente y alegre. Sin duda un legado de Lucy Molinar!!”, manifestó Mulino.

Bandas musicales protagonizan los desfiles patrios en Panamá

Los desfiles patrios con bandas de música es otra cosa. Diferente y alegre. Sin duda un legado de Lucy Molinar!! — José Raúl Mulino (@JoseRaulMulino) November 3, 2026

Los desfiles del 3 y 4 de noviembre cuentan con la participación de bandas escolares e independientes, que recorren las principales rutas habilitadas en la ciudad de Panamá.

Las celebraciones se desarrollan en dos recorridos: uno en el Casco Antiguo y otro en Vía España, con la participación de delegaciones estudiantiles, organizaciones cívicas y estamentos de seguridad.

El reconocimiento del presidente a Lucy Molinar se produce en medio de las actividades conmemorativas de las Fiestas Patrias, en las que la música y las presentaciones de las bandas forman parte de las tradiciones nacionales.