Mulino promete reconstruir casas, hospitales y escuelas afectados por el terremoto en Panamá

El presidente de la República, José Raúl Mulino , reiteró este martes 3 de noviembre su compromiso de reconstruir las viviendas, hospitales y escuelas afectados por el terremoto del pasado 9 de octubre, durante los actos protocolares por los 123 años de la Separación de Panamá de Colombia.

El mandatario pidió paciencia a las familias damnificadas y aseguró que el Gobierno Nacional continuará con las labores de recuperación, para las cuales se ha destinado un fideicomiso de B/.100 millones.

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“Vamos a cumplir: entregaremos sus casas y reconstruiremos hospitales y escuelas. Solo pedimos un poquito de paciencia, pues es un proceso que toma su tiempo, como es natural”, expresó Mulino. “Vamos a cumplir: entregaremos sus casas y reconstruiremos hospitales y escuelas. Solo pedimos un poquito de paciencia, pues es un proceso que toma su tiempo, como es natural”, expresó Mulino.

Mulino destaca los avances de Panamá durante los actos del 3 de noviembre

La jornada comenzó a las 7:00 a.m., con la izada de la Bandera Nacional frente al Palacio de Las Garzas, encabezada por el presidente Mulino, acompañado de la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, ministros, viceministros y otras autoridades del Estado.

Durante la ceremonia, el mandatario entregó el Pabellón Nacional al abanderado de este año, Ricardo Gago Salinero, a quien reconoció como “un gran amigo y colaborador de la Iglesia”, destacando su trayectoria de servicio y ayuda social.

Mulino también se refirió a los avances alcanzados por Panamá desde la gesta separatista del 3 de noviembre de 1903 y resaltó la importancia del Canal de Panamá como símbolo de la soberanía nacional.

“A 123 años, tenemos hoy un país fortalecido y soberano, con un Canal de Panamá que pertenece a los panameños. Creo que hemos avanzado mucho desde aquella gesta heroica del 3 de noviembre del 1903”, manifestó el mandatario. “A 123 años, tenemos hoy un país fortalecido y soberano, con un Canal de Panamá que pertenece a los panameños. Creo que hemos avanzado mucho desde aquella gesta heroica del 3 de noviembre del 1903”, manifestó el mandatario.

El presidente recordó que el Canal de Panamá fue inaugurado el 15 de agosto de 1914, con el tránsito del vapor Ancón, y destacó que actualmente es administrado por los panameños.

Gobierno destina B/.100 millones para atender daños del terremoto

En medio de las celebraciones patrias, Mulino hizo referencia a la situación que enfrentan las familias afectadas por el terremoto del 9 de octubre.

El mandatario aseguró que el Gobierno mantiene su compromiso con la reconstrucción de las viviendas destruidas y la reparación de infraestructuras públicas, entre ellas hospitales y centros educativos.

Para atender las necesidades de recuperación, el Ejecutivo ha destinado un fideicomiso de B/.100 millones.

Mulino reconoció que el proceso de reconstrucción requiere tiempo y pidió comprensión a los damnificados mientras avanzan los trabajos.

Arzobispo José Domingo Ulloa destaca la solidaridad de los panameños

Los actos protocolares frente al Palacio de Las Garzas concluyeron con la interpretación del Himno Nacional por parte de la Banda Republicana, dirigida por el profesor Dimas Rodríguez.

Posteriormente, la comitiva presidencial se trasladó a la Basílica Catedral Santa María la Antigua, donde participó en el tradicional Te Deum, oficiado por el arzobispo metropolitano, monseñor José Domingo Ulloa Mendieta.

Durante su homilía, el arzobispo resaltó la solidaridad demostrada por los panameños hacia las personas afectadas por el terremoto.

“La grandeza del país está en su gente”, expresó Ulloa, al destacar la importancia de la unidad nacional para superar las consecuencias del desastre.

La ceremonia religiosa formó parte de las actividades oficiales organizadas para conmemorar los 123 años de vida republicana de Panamá.