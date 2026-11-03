Desfiles patrios en vivo hoy 3 de noviembre: mira las bandas escolares e independientes en Panamá

Panamá celebra este martes 3 de noviembre de 2026 los 123 años de la Separación de Colombia con los tradicionales desfiles patrios, que reunirán a bandas escolares, agrupaciones independientes, delegaciones cívicas y estamentos de seguridad en distintos puntos de la capital.
Desfiles patrios en vivo: transmisión desde las rutas de la ciudad de Panamá
Sigue aquí la transmisión en vivo de los desfiles patrios del 3 de noviembre de 2026, con la participación de estudiantes, bandas independientes y agrupaciones que conmemoran los 123 años de vida republicana.