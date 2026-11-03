Panamá Nacionales -  3 de noviembre de 2026 - 09:38

Desfiles patrios en vivo hoy 3 de noviembre: mira las bandas escolares e independientes en Panamá

Sigue en vivo los desfiles patrios de este martes 3 de noviembre en Panamá. Conoce las dos rutas oficiales y disfruta de las presentaciones.

Desfiles patrios en vivo hoy 3 de noviembre

Desfiles patrios en vivo hoy 3 de noviembre

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Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Panamá celebra este martes 3 de noviembre de 2026 los 123 años de la Separación de Colombia con los tradicionales desfiles patrios, que reunirán a bandas escolares, agrupaciones independientes, delegaciones cívicas y estamentos de seguridad en distintos puntos de la capital.

Desfiles patrios en vivo: transmisión desde las rutas de la ciudad de Panamá

Sigue aquí la transmisión en vivo de los desfiles patrios del 3 de noviembre de 2026, con la participación de estudiantes, bandas independientes y agrupaciones que conmemoran los 123 años de vida republicana.

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