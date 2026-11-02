PUNCH: Caja de Ahorros anuncia nuevos usos para pagar becas, subsidios y ayudas por el terremoto

La Caja de Ahorros proyecta ampliar el uso de su herramienta digital PUNCH para realizar pagos de subsidios estatales, becas educativas y ayudas económicas destinadas a las personas afectadas por el terremoto del pasado 9 de octubre en Panamá.

El gerente general de la entidad bancaria, Andrés Farrugia , explicó que la plataforma busca facilitar los desembolsos del Estado, promover la bancarización y garantizar la trazabilidad de los recursos públicos, sin generar costos para los beneficiarios.

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Según Farrugia, el Estado destina más de 2,000 millones de dólares a subsidios, por lo que considera que PUNCH podría convertirse en una herramienta para administrar gran parte de estos pagos.

Caja de Ahorros busca ampliar PUNCH a los subsidios del MIDES

"La línea de trabajo la hemos convenido con el Ministerio de Educación y el Ifarhu para pagar una cantidad sustantiva de becas a través del PASE-U, son cerca de 800 mil clientes o beneficiarios, estudiantes, 450 mil acudientes y una cantidad de centenas de millones de dólares… pic.twitter.com/9nH9kHhhsh — Telemetro Reporta (@TReporta) November 2, 2026

Farrugia señaló que la plataforma podría utilizarse de forma más amplia en los programas de asistencia económica del Gobierno, incluidos los subsidios administrados por el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES).

“Esta debe ser la herramienta universal que utilizará el Estado en adelante para gran parte del pago que tiene que hacer de los subsidios que son arriba de 2,000 millones de dólares, porque es una herramienta transparente, digitaliza, bancariza a los panameños y da trazabilidad y de la buena utilización de los recursos”, manifestó. “Esta debe ser la herramienta universal que utilizará el Estado en adelante para gran parte del pago que tiene que hacer de los subsidios que son arriba de 2,000 millones de dólares, porque es una herramienta transparente, digitaliza, bancariza a los panameños y da trazabilidad y de la buena utilización de los recursos”, manifestó.

El gerente destacó que uno de los principales beneficios de PUNCH es que no representa un costo para quienes reciben los pagos.

PUNCH también se utilizaría para ayudas por el terremoto

Otra de las aplicaciones previstas para la herramienta está relacionada con la atención de la emergencia provocada por el terremoto que afectó a varias comunidades del país.

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Farrugia indicó que se ha acordado utilizar PUNCH como mecanismo de pago para determinadas ayudas destinadas a la reparación de viviendas y la adquisición de materiales de construcción.

“Esta debe ser la herramienta universal que utilizará el Estado en adelante para gran parte del pago que tiene que hacer de los subsidios que son arriba de 2,000 millones de dólares, porque es una herramienta transparente, digitaliza, bancariza a los panameños y da trazabilidad y… pic.twitter.com/v4Hj1sRrNQ — Telemetro Reporta (@TReporta) November 2, 2026

“También hoy hemos convenido que se va a utilizar esta herramienta para en las próximas ser el vehículo de pago para la crisis o la situación que tenemos que atender por la emergencia a través del tema del sismo y las reparaciones que se tendrán que hacer a través de esta modalidad para poder realizar compras de materiales y similares”, explicó. “También hoy hemos convenido que se va a utilizar esta herramienta para en las próximas ser el vehículo de pago para la crisis o la situación que tenemos que atender por la emergencia a través del tema del sismo y las reparaciones que se tendrán que hacer a través de esta modalidad para poder realizar compras de materiales y similares”, explicó.

La medida permitiría dar seguimiento a los recursos utilizados en la atención de los damnificados.

No obstante, todavía no se han precisado las fechas de implementación, los montos individuales ni los requisitos para acceder a estas ayudas mediante la plataforma.

¿Cómo se utilizará PUNCH para pagar las becas del IFARHU?

El gerente de la Caja de Ahorros también se refirió al trabajo conjunto con el Ministerio de Educación (MEDUCA) y el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) para ampliar los pagos educativos mediante PUNCH.

De acuerdo con Farrugia, el programa PASE-U comprende cerca de 800 mil estudiantes beneficiarios y 450 mil acudientes, con desembolsos que representan cientos de millones de dólares.

La entidad ya ha comenzado a utilizar la herramienta para realizar una parte de los pagos correspondientes a las becas por excelencia académica, aunque el proceso todavía no abarca a todos los beneficiarios.

Farrugia agregó que el presidente de la República solicitó al ministro de Educación gestionar una comunicación con el director del IFARHU para acelerar la incorporación de los pagos pendientes.