Naviferias 2026 en Panamá: iniciarán el 1 de diciembre en Chiriquí y bolsas costarán $15

Las Naviferias 2026 del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) comenzarán el próximo martes 1 de diciembre en la provincia de Chiriquí, con bolsas navideñas a un precio de B/.15, según anunció el director de la entidad, Nilo Murillo.

El funcionario adelantó que este año las bolsas incluirán una mayor variedad de productos y que se mantendrá el uso del código QR de la cédula de identidad personal para realizar las compras.

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Además, el IMA contempla la distribución de 500 mil jamones tipo picnic procesados en Panamá, como parte de la oferta para las festividades de fin de año.

¿Qué incluirán las bolsas de las Naviferias 2026?

Murillo explicó que las bolsas navideñas tendrán más productos que en ediciones anteriores y mantendrán su precio de B/.15.

El director del @IMA_Pma, @nilomr11 Murillo, hizo referencia a la polémica por la compra de quesos por cerca de 250 mil dólares: “Este programa es un programa que ha existido desde el 2017, no es nada nuevo, sin embargo siento que hubo posiciones maléficas políticas en todo… pic.twitter.com/Sv8DIhdpFJ — Telemetro Reporta (@TReporta) November 1, 2026

“Vamos a comenzar por Chiriquí, el precio va a ser los 15 balboas, la bolsa navideña va a tener un poco más de productos y vamos a tener, lógicamente, el picnic, que son 500 mil procesados en Panamá”, señaló el director del IMA. “Vamos a comenzar por Chiriquí, el precio va a ser los 15 balboas, la bolsa navideña va a tener un poco más de productos y vamos a tener, lógicamente, el picnic, que son 500 mil procesados en Panamá”, señaló el director del IMA.

El funcionario indicó que se implementarán diferentes mecanismos de distribución con las empresas participantes para optimizar el transporte de los jamones y garantizar las condiciones de refrigeración necesarias durante su traslado.

Por el momento, no se ha detallado la lista completa de productos que incluirá cada bolsa navideña.

IMA implementará la aplicación «Sigue el Picnic» en las Naviferias

Las Naviferias iniciarán a partir del 1 de diciembre en la provincia de Chiriquí, las bolsas navideñas tendrán un costo de 15 dólares, y se utilizará el código QR de la cédula para que los ciudadanos las puedan comprar.



“Este año tenemos algo especial y diferente, se llama… pic.twitter.com/MjNTCbsRe5 — Telemetro Reporta (@TReporta) November 1, 2026

Una de las novedades anunciadas para las Naviferias 2026 será la herramienta digital «Sigue el Picnic», que permitirá dar seguimiento a la distribución y venta de los productos.

De acuerdo con Murillo, la aplicación estará disponible para los medios de comunicación y ofrecerá información en tiempo real sobre las ventas, los puntos de distribución y la cantidad de personas atendidas.

“Este año tenemos algo especial y diferente, se llama ‘Sigue el Picnic’, eso es una app que va a estar a la orden de los medios de comunicación para que sepan en tiempo real cuánto se está vendiendo, dónde estamos y cuál es la cartera de atención que vamos a tener en los diferentes días”, explicó.

La herramienta busca facilitar el monitoreo de los productos disponibles y de las jornadas de atención en los diferentes puntos de venta.

¿Cómo comprar en las Naviferias 2026?

El director del IMA confirmó que se continuará utilizando el código QR de la cédula de identidad personal como parte del mecanismo de compra en las Naviferias.

Este sistema permitirá mantener el control de las transacciones durante las jornadas de venta.

Murillo también señaló que la institución logró ahorrar B/.22 millones entre enero y agosto de 2026, recursos que forman parte de la planificación financiera de sus operaciones.

Asimismo, indicó que se espera la aprobación del Consejo de Gabinete y de la Comisión de Presupuesto para avanzar con los contratos de las empresas que participarán en el proceso de distribución.

¿Dónde estarán las Naviferias 2026?

Las Naviferias comenzarán el 1 de diciembre en Chiriquí, según lo anunciado por el IMA.

La entidad todavía no ha precisado en la información divulgada cuáles serán los primeros puntos de venta ni el calendario completo de distribución para las demás provincias.

Se recomienda a los ciudadanos mantenerse atentos a los canales oficiales del Instituto de Mercadeo Agropecuario para conocer las próximas fechas, ubicaciones y horarios de atención.