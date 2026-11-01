Presidente Mulino y primera dama llegan al Parque Omar para celebrar el Día del Niño en Panamá

Presidente Mulino en el Parque Omar para celebrar el Día del Niño

El presidente de la República, José Raúl Mulino , y la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, llegaron este domingo 1 de noviembre al Parque Recreativo y Cultural Omar, donde se desarrollan diversas actividades en conmemoración del Día del Niño y la Niña en Panamá.

La jornada reúne a familias que aprovechan esta fecha especial para compartir con los más pequeños y disfrutar de las actividades recreativas programadas.

Día del Niño en Panamá: actividades en el Parque Omar

La celebración del Día del Niño y la Niña contempla actividades recreativas y espacios de entretenimiento dirigidos a los menores y sus familias.

De acuerdo con la programación anunciada, las actividades en el Parque Omar se desarrollan este domingo de 9:00 a.m. a 3:00 p.m., con la participación de la Alcaldía de Panamá mediante un espacio dedicado a la celebración.

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, y la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, llegaron al Parque Omar, donde este domingo se desarrollan múltiples actividades en conmemoración del Día del Niño y la Niña.

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La llegada del mandatario y la primera dama se produce en medio de esta jornada dedicada a reconocer la importancia de la niñez panameña.

¿Por qué se celebra el Día del Niño el 1 de noviembre?

En Panamá, el Día del Niño y la Niña se conmemora el 1 de noviembre, luego de que la Ley 453 de 2024 restituyera esta fecha en el calendario nacional.

La celebración busca promover los derechos, el bienestar y el desarrollo integral de los niños y las niñas, así como fomentar espacios de convivencia familiar.