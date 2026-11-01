Presidente Mulino y primera dama llegan al Parque Omar para celebrar el Día del Niño en Panamá

El presidente de la República, José Raúl Mulino, y la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, llegaron este domingo 1 de noviembre al Parque Recreativo y Cultural Omar, donde se desarrollan diversas actividades en conmemoración del Día del Niño y la Niña en Panamá.
Día del Niño en Panamá: actividades en el Parque Omar
La celebración del Día del Niño y la Niña contempla actividades recreativas y espacios de entretenimiento dirigidos a los menores y sus familias.
De acuerdo con la programación anunciada, las actividades en el Parque Omar se desarrollan este domingo de 9:00 a.m. a 3:00 p.m., con la participación de la Alcaldía de Panamá mediante un espacio dedicado a la celebración.
La llegada del mandatario y la primera dama se produce en medio de esta jornada dedicada a reconocer la importancia de la niñez panameña.
¿Por qué se celebra el Día del Niño el 1 de noviembre?
En Panamá, el Día del Niño y la Niña se conmemora el 1 de noviembre, luego de que la Ley 453 de 2024 restituyera esta fecha en el calendario nacional.
La celebración busca promover los derechos, el bienestar y el desarrollo integral de los niños y las niñas, así como fomentar espacios de convivencia familiar.