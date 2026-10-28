Río Indio, nuevos puertos y gasoducto: los proyectos que Mulino abordó con asesores del Canal de Panamá

Los proyectos que Mulino abordó con asesores del Canal de Panamá

El presidente de la República, José Raúl Mulino , recibió este miércoles 28 de octubre a miembros de la Junta Asesora Internacional del Canal de Panamá, con quienes abordó los proyectos estratégicos de la vía interoceánica, entre ellos el reservorio de Río Indio, nuevas terminales portuarias, un gasoducto y un corredor logístico.

El encuentro se desarrolló en el Palacio de las Garzas, luego de que los asesores concluyeran su cuadragésima primera sesión con la Junta Directiva de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) , dedicada a revisar la visión estratégica de la institución para los próximos diez años.

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¿Cuáles son los proyectos estratégicos del Canal de Panamá?

Durante la reunión se compartieron las conclusiones alcanzadas tras tres días de sesiones, relacionadas con las principales iniciativas que desarrolla la ACP:

Reservorio multipropósito de Río Indio: proyecto destinado a fortalecer la disponibilidad de agua para las operaciones del Canal y el abastecimiento de la población.

Terminales portuarias de Corozal y Telfers: iniciativas para ampliar la capacidad logística y portuaria.

Corredor energético: desarrollo de un gasoducto interoceánico.

Corredor logístico: proyecto para fortalecer la conectividad y el movimiento de carga.

Transformación digital y relevo generacional: modernización tecnológica y preparación de nuevos trabajadores canaleros.

Según la información oficial, la estrategia a diez años busca impulsar nuevas oportunidades de desarrollo económico y generación de empleos en Panamá.

Mulino condecora al almirante William J. Flanagan

pancanal.com

Durante la jornada, el mandatario condecoró al almirante William J. Flanagan con la Orden Vasco Núñez de Balboa, en el grado de Gran Oficial, por sus servicios como asesor del Canal de Panamá.

La distinción fue otorgada mediante el Decreto Ejecutivo n.º 73 del 28 de octubre de 2026, en reconocimiento a sus aportes en materia de administración de vías acuáticas, gestión de riesgos y protección de infraestructuras críticas.

Flanagan, quien se retira como presidente de la Junta Asesora Internacional, recibió el reconocimiento durante el encuentro.

“Para mi gobierno es un honor imponer esta condecoración a un extranjero ilustre que ha dado lustre a nuestro país”, expresó Mulino. “Para mi gobierno es un honor imponer esta condecoración a un extranjero ilustre que ha dado lustre a nuestro país”, expresó Mulino.

Por su parte, Flanagan reconoció el trabajo desarrollado durante la administración panameña del Canal y agradeció el respaldo recibido de las distintas juntas directivas de la ACP.

Autoridades del Canal participaron en el encuentro

La reunión contó con la participación de la administradora del Canal de Panamá, Ilya Espino de Marotta, y el subadministrador, Miguel Lorenzo Fábrega, junto con miembros de la Junta Directiva y de la Junta Asesora Internacional.

El presidente Mulino estuvo acompañado por los ministros José Ramón Icaza, de Asuntos del Canal; Felipe Chapman, de Economía y Finanzas; Javier Martínez Acha, de Relaciones Exteriores; y Julio Moltó, de Comercio e Industrias.

El encuentro incluyó un almuerzo en el salón Los Tamarindos del Palacio de las Garzas, donde se intercambiaron detalles sobre las conclusiones de las sesiones y los próximos desafíos de la vía interoceánica.