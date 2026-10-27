Mulino y Marco Rubio conversan sobre ayuda por terremoto en Panamá y elección del secretario general de la ONU

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, sostuvo este martes 27 de octubre una conversación telefónica con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en la que abordaron la cooperación para atender a los damnificados del terremoto del 9 de octubre, la situación de la democracia en la región y la próxima elección del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
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Mulino y Rubio abordan la elección del próximo secretario general de la ONU
Sobre la elección del próximo secretario general de Naciones Unidas, ambos coincidieron en la necesidad de alcanzar un amplio consenso en torno a una candidatura para dirigir el organismo internacional.
Mulino destacó que América Latina y el Caribe aspiran a ocupar la Secretaría General de la ONU, tomando en cuenta la práctica no escrita de rotación geográfica entre regiones.
El mandatario panameño insistió en que, bajo ese criterio, la próxima persona que dirija Naciones Unidas debería proceder de América Latina y el Caribe.