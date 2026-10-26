Panamá Nacionales -  26 de octubre de 2026 - 14:55

Pago del IFARHU por tarjeta: Estudiantes con saldo en PUNCH podrán retirar su tarjeta desde el 27 de octubre

Los estudiantes del Concurso General de Becas del IFARHU, deben verificar su saldo en PUNCH antes de retirar su tarjeta. Cinco sucursales no estarán habilitadas

Pago del IFARHU por tarjeta

Pago del IFARHU por tarjeta

@IFARHU
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Los estudiantes beneficiarios del Concurso General de Becas del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) deberán verificar si tienen saldo disponible en la aplicación PUNCH antes de acudir a retirar su tarjeta. La entrega estará habilitada a partir del martes 27 de octubre de 2026, según la información divulgada.

La indicación establece que los beneficiarios podrán acudir a retirar su tarjeta PUNCH si el saldo correspondiente aparece reflejado en la aplicación.

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¿Qué sucursales no estarán habilitadas para retirar la tarjeta PUNCH?

Se informó que cinco sucursales permanecerán cerradas por el momento y no estarán habilitadas para este trámite:

  • Penonomé, provincia de Coclé.

  • Santiago Centro, provincia de Veraguas.

  • La Bolívar, en Las Tablas, provincia de Los Santos.

  • Tolé, provincia de Chiriquí.

  • Soná, provincia de Veraguas.

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Los estudiantes que tengan previsto acudir a alguna de estas sucursales deberán mantenerse atentos a los próximos anuncios sobre su habilitación.

¿Cómo saber si puedes retirar tu tarjeta PUNCH?

Antes de trasladarse a una sucursal, los beneficiarios deben:

  • Ingresar a la aplicación PUNCH.

  • Verificar si el saldo de su beneficio aparece reflejado.

  • Consultar los canales oficiales del IFARHU y la Caja de Ahorros para confirmar las sucursales habilitadas.

Las autoridades recomiendan mantenerse informados a través de los canales oficiales para conocer las actualizaciones relacionadas con la entrega de tarjetas.

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