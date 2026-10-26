Pago del IFARHU por tarjeta: Estudiantes con saldo en PUNCH podrán retirar su tarjeta desde el 27 de octubre

Los estudiantes beneficiarios del Concurso General de Becas del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) deberán verificar si tienen saldo disponible en la aplicación PUNCH antes de acudir a retirar su tarjeta. La entrega estará habilitada a partir del martes 27 de octubre de 2026, según la información divulgada.

La indicación establece que los beneficiarios podrán acudir a retirar su tarjeta PUNCH si el saldo correspondiente aparece reflejado en la aplicación.

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¿Qué sucursales no estarán habilitadas para retirar la tarjeta PUNCH?

Se informó que cinco sucursales permanecerán cerradas por el momento y no estarán habilitadas para este trámite:

Penonomé , provincia de Coclé.

Santiago Centro , provincia de Veraguas.

La Bolívar , en Las Tablas, provincia de Los Santos.

Tolé , provincia de Chiriquí.

Soná, provincia de Veraguas.

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Los estudiantes que tengan previsto acudir a alguna de estas sucursales deberán mantenerse atentos a los próximos anuncios sobre su habilitación.

¿Cómo saber si puedes retirar tu tarjeta PUNCH?

Antes de trasladarse a una sucursal, los beneficiarios deben:

Ingresar a la aplicación PUNCH.

Verificar si el saldo de su beneficio aparece reflejado.

Consultar los canales oficiales del IFARHU y la Caja de Ahorros para confirmar las sucursales habilitadas.

Las autoridades recomiendan mantenerse informados a través de los canales oficiales para conocer las actualizaciones relacionadas con la entrega de tarjetas.