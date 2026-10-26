Canciller advierte que panameños siguen viajando a Rusia pese a riesgos de la guerra con Ucrania

El canciller de Panamá, Javier Martínez Acha, advirtió que ciudadanos panameños continúan viajando a Rusia pese a las alertas sobre los riesgos del conflicto entre Rusia y Ucrania . El funcionario reveló que dos panameños llegaron a Moscú la semana pasada, mientras el Gobierno mantiene gestiones diplomáticas para localizar y repatriar a quienes se han vinculado al conflicto.

Panamá mantiene gestiones para repatriar a ciudadanos

Martínez Acha explicó que la Cancillería ha enviado múltiples comunicaciones a las autoridades de Rusia y Ucrania para obtener información sobre los panameños que decidieron alistarse.

"Panamá ha avanzado lo que permite la democracia y la diplomacia. Hemos cursado muchas cartas a la Cancillería rusa y la Cancillería ucraniana con el propósito de que vinculen a los panameños que, de una forma u otra, accedieron a alistarse", expresó. "Panamá ha avanzado lo que permite la democracia y la diplomacia. Hemos cursado muchas cartas a la Cancillería rusa y la Cancillería ucraniana con el propósito de que vinculen a los panameños que, de una forma u otra, accedieron a alistarse", expresó.

El canciller de la República, Javier Martínez Acha, se refirió a los panameños que se encuentran en las zonas del conflicto entre Rusia y Ucrania: “Panamá ha avanzado lo que permite la democracia y la diplomacia. Hemos cursado muchas cartas a la cancillería rusa y la cancillería… pic.twitter.com/sejRHZ9ngi — Telemetro Reporta (@TReporta) October 26, 2026

El canciller aseguró que las autoridades panameñas dan seguimiento diario a estos casos y que han logrado trasladar de regreso al país a algunos ciudadanos desde Moscú y Kiev.

Dos panameños viajaron recientemente a Moscú

El funcionario manifestó su preocupación porque, a pesar de las advertencias oficiales, continúan registrándose viajes de panameños a Rusia.

"La semana pasada, para que sepan, dos nuevos ciudadanos fueron a Moscú, a pesar de todas las advertencias, alertas, etcétera. Siguen cayendo en este tipo de contrataciones que no dicen la realidad de lo que van a enfrentar una vez lleguen allá", señaló.

El canciller no precisó cuántos panameños permanecen actualmente vinculados al conflicto ni la cantidad total de ciudadanos que han sido repatriados.