Panamá pide a Rusia información sobre buques en el Mar Negro y retorno de panameños vinculados a la guerra

El ministro de Relaciones Exteriores de Panamá , Javier Martínez-Acha Vásquez, sostuvo este viernes una reunión con el embajador de Rusia en Panamá, Konstantin Gavrilov, para abordar los riesgos que enfrentan los buques de bandera panameña en el Mar Negro y las gestiones diplomáticas para facilitar el retorno de ciudadanos panameños vinculados al conflicto entre Rusia y Ucrania.

Durante el encuentro, el canciller consultó sobre las restricciones de navegación en el Mar Negro y la situación de las embarcaciones registradas bajo bandera panameña que transitan por esa zona.

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Rusia advierte sobre embarcaciones que transporten armamento

El embajador Gavrilov expuso la posición de su Gobierno y afirmó que Rusia únicamente ataca embarcaciones que transportan armas.

"Las embarcaciones que transporten armamento pueden convertirse en objetivos militares independientemente de su bandera", advirtió el diplomático. "Las embarcaciones que transporten armamento pueden convertirse en objetivos militares independientemente de su bandera", advirtió el diplomático.

Los buques que navegan por el Mar Negro enfrentan riesgos relacionados con ataques de drones y misiles, minas marítimas, restricciones portuarias y posibles interrupciones de sus sistemas de navegación y comunicación.

Ante este escenario, la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) ha recomendado evitar, cuando sea posible, la navegación por aguas rusas y ucranianas del Mar Negro y del Mar de Azov.

Panamá gestiona el retorno de nacionales vinculados al conflicto

Otro de los temas abordados fue la situación de los panameños vinculados al conflicto y las gestiones para facilitar su regreso al país.

"Lo que aseguro es que hacemos todo lo posible", expresó Martínez-Acha Vásquez al referirse a los esfuerzos diplomáticos, que también incluyen las solicitudes de familiares interesados en recuperar los cuerpos de sus seres queridos fallecidos durante el conflicto.

"Panamá continuará trabajando por la vía diplomática para ayudar a los nacionales y sus familiares", aseguró el canciller. "Panamá continuará trabajando por la vía diplomática para ayudar a los nacionales y sus familiares", aseguró el canciller.

El ministro adelantó que solicitará al Ministerio de Defensa de Rusia evaluar las alternativas disponibles para atender estos casos.

Durante la reunión, Gavrilov también transmitió la solidaridad del Gobierno ruso con el pueblo panameño por el reciente terremoto y confirmó una invitación para que Martínez-Acha Vásquez realice una visita oficial a Rusia en 2027.