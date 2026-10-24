PASE-U 2026: Caja de Ahorros anuncia entrega de tarjetas PUNCH desde el 27 de octubre

Los padres de familia y acudientes de estudiantes beneficiarios del Programa de Asistencia Social Educativa Universal ( PASE-U ) que aún no han retirado sus tarjetas PUNCH podrán hacerlo a partir del martes 27 de octubre de 2026 en las sucursales de Caja de Ahorros habilitadas a nivel nacional.

La entidad bancaria informó que esta nueva jornada de entrega está dirigida a quienes no pudieron retirar sus tarjetas durante las fechas establecidas previamente en coordinación con el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU). La atención se realizará en los horarios regulares de cada sucursal.

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PASE-U: ¿Qué sucursales de Caja de Ahorros no entregarán tarjetas PUNCH?

Caja de Ahorros aclaró que la entrega estará disponible en sus sucursales a nivel nacional, con excepción de cinco sedes que permanecen cerradas:

Penonomé, provincia de Coclé.

Santiago Centro, provincia de Veraguas.

La Bolívar, en Las Tablas, provincia de Los Santos.

Tolé, provincia de Chiriquí.

Soná, provincia de Veraguas.

Los acudientes que tenían previsto acudir a alguna de estas instalaciones podrán dirigirse a otra sucursal habilitada de su conveniencia.

¿Qué documento se necesita para retirar la tarjeta PUNCH del PASE-U?

La entidad indicó que el acudiente deberá presentar su cédula de identidad personal para hacer efectivo el retiro de la tarjeta PUNCH correspondiente al estudiante beneficiario del PASE-U.

Caja de Ahorros recomendó a los padres de familia acercarse a las sucursales disponibles dentro de sus horarios habituales para completar el trámite pendiente.