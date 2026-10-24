CSS anuncia puestos de vacunación para este domingo 25 de octubre: lugares y horarios

CSS anuncia puestos de vacunación para este domingo 25 de octubre. @MINSA

Por Ana Canto La Caja de Seguro Social (CSS) anunció una jornada de vacunación para este domingo 25 de octubre de 2026 en diferentes comunidades de Panamá, con puestos de atención en San Miguelito, Bocas del Toro y Chiriquí. La programación incluye puntos fijos y recorridos casa por casa para facilitar el acceso de la población a los servicios de inmunización.

De acuerdo con la información divulgada por la institución, los horarios de atención serán de 8:00 a. m. a 12:00 m. en San Miguelito, mientras que en Bocas del Toro y Chiriquí las jornadas se desarrollarán de 7:00 a. m. a 1:00 p. m.

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