Panamá Nacionales -  24 de octubre de 2026 - 12:49

CSS anuncia puestos de vacunación para este domingo 25 de octubre: lugares y horarios

La CSS habilitará puestos de vacunación este domingo en San Miguelito, Bocas del Toro y Chiriquí, con jornadas en puntos fijos y visitas casa por casa.

CSS anuncia puestos de vacunación para este domingo 25 de octubre.

CSS anuncia puestos de vacunación para este domingo 25 de octubre.

@MINSA
Ana Canto
Por Ana Canto

La Caja de Seguro Social (CSS) anunció una jornada de vacunación para este domingo 25 de octubre de 2026 en diferentes comunidades de Panamá, con puestos de atención en San Miguelito, Bocas del Toro y Chiriquí. La programación incluye puntos fijos y recorridos casa por casa para facilitar el acceso de la población a los servicios de inmunización.

De acuerdo con la información divulgada por la institución, los horarios de atención serán de 8:00 a. m. a 12:00 m. en San Miguelito, mientras que en Bocas del Toro y Chiriquí las jornadas se desarrollarán de 7:00 a. m. a 1:00 p. m.

¿Dónde estarán los puestos de vacunación de la CSS este domingo 25 de octubre?

La CSS detalló los lugares donde se realizarán las jornadas:

San Miguelito

  • Predios de la Policlínica Generoso Guardia, en Santa Librada, mediante un puesto fijo.

Bocas del Toro

  • Comunidad Baseline, en Changuinola.

  • Comunidad Puente Negro, en Guabito.

  • Comunidad Rambala, en Chiriquí Grande.

  • Comunidad Dos Caños, en Las Tablas, con vacunación casa por casa.

  • Comunidad Las Vegas, en Almirante.

Chiriquí

  • Barrio Solano y alrededores, en Bugaba, casa por casa.

  • Los Campamentos de Café, en Boquete, casa por casa.

  • Comunidad de Dolega, casa por casa.

  • Comunidad Barriles, en Volcán, casa por casa.

  • Comunidad Nuevo México, en Divalá, casa por casa.

  • Supermercado Puerto Armuelles, identificado en el anuncio como Bugaba.

La institución recomienda a la población estar atenta a la programación de los equipos de vacunación y acudir a los puntos habilitados dentro de los horarios establecidos.

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