CSS realizará mamografías y pruebas de PSA este 24 y 25 de octubre: lugares y horarios

La Caja de Seguro Social (CSS) desarrollará una jornada extraordinaria de mamografías y pruebas de antígeno prostático específico (PSA) este sábado 24 y domingo 25 de octubre de 2026, con el objetivo de facilitar el acceso a exámenes preventivos para la detección de posibles alteraciones en la salud de mujeres y hombres. La atención se ofrecerá en instalaciones médicas de diferentes regiones del país.
¿Dónde realizará la CSS mamografías y pruebas de PSA este 24 y 25 de octubre?
Las instalaciones participantes, organizadas por región, son las siguientes:
Panamá Metro
- Policlínica Manuel María Valdés y Policlínica Dra. Cecilia Guerra
Panamá Este
- Hospital de Chepo
Panamá Oeste
- Policlínica Dr. Santiago Barraza y Policlínica Juan Vega Méndez
Colón
- Policlínica Nuevo San Juan y Policlínica Dr. Hugo Spadafora
Coclé
- Policlínica Manuel de Jesús Rojas y Policlínica Manuel Paulino Ocaña
Los Santos
- Policlínica Dr. Miguel Cárdenas Barahona
Veraguas
- Policlínica Dr. Horacio Díaz Gómez
Chiriquí
- Policlínica Pablo Espinoza, Hospital Dionisio Arrocha y Hospital Dr. Rafael Hernández
Bocas del Toro
- Hospital de Almirante
La CSS aclaró que la Policlínica Dra. Cecilia Guerra, ubicada en San Antonio, no ofrecerá el servicio el domingo 25 de octubre, por lo que las personas interesadas deberán tomar en cuenta esta excepción.
Mamografías y pruebas de PSA: ¿para qué sirven estos exámenes?
Las mamografías son estudios de imágenes que permiten detectar alteraciones en el tejido mamario, incluso antes de que aparezcan síntomas. Por su parte, la prueba de PSA es un análisis de sangre que mide los niveles del antígeno prostático específico y puede contribuir a la evaluación de la salud de la próstata.
La CSS promueve estas jornadas bajo el lema «Cuidarme es cuidar de los míos», con el propósito de fomentar la prevención y la atención oportuna de la salud.