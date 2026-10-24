CSS realizará mamografías y pruebas de PSA este 24 y 25 de octubre: lugares y horarios

La Caja de Seguro Social ( CSS ) desarrollará una jornada extraordinaria de mamografías y pruebas de antígeno prostático específico (PSA) este sábado 24 y domingo 25 de octubre de 2026, con el objetivo de facilitar el acceso a exámenes preventivos para la detección de posibles alteraciones en la salud de mujeres y hombres. La atención se ofrecerá en instalaciones médicas de diferentes regiones del país.

Según la información divulgada por la institución, las jornadas se realizarán de 7:00 a. m. a 3:00 p. m. Las mamografías estarán disponibles hasta completar 24 cupos por día, mientras que las pruebas de PSA se efectuarán a libre demanda.

¿Dónde realizará la CSS mamografías y pruebas de PSA este 24 y 25 de octubre?

Las instalaciones participantes, organizadas por región, son las siguientes:

Panamá Metro

Policlínica Manuel María Valdés y Policlínica Dra. Cecilia Guerra

Panamá Este

Hospital de Chepo

Panamá Oeste

Policlínica Dr. Santiago Barraza y Policlínica Juan Vega Méndez

Colón

Policlínica Nuevo San Juan y Policlínica Dr. Hugo Spadafora

Coclé

Policlínica Manuel de Jesús Rojas y Policlínica Manuel Paulino Ocaña

Los Santos

Policlínica Dr. Miguel Cárdenas Barahona

Veraguas

Policlínica Dr. Horacio Díaz Gómez

Chiriquí

Policlínica Pablo Espinoza, Hospital Dionisio Arrocha y Hospital Dr. Rafael Hernández

Bocas del Toro

Hospital de Almirante

La CSS aclaró que la Policlínica Dra. Cecilia Guerra, ubicada en San Antonio, no ofrecerá el servicio el domingo 25 de octubre, por lo que las personas interesadas deberán tomar en cuenta esta excepción.

Mamografías y pruebas de PSA: ¿para qué sirven estos exámenes?

Las mamografías son estudios de imágenes que permiten detectar alteraciones en el tejido mamario, incluso antes de que aparezcan síntomas. Por su parte, la prueba de PSA es un análisis de sangre que mide los niveles del antígeno prostático específico y puede contribuir a la evaluación de la salud de la próstata.

La CSS promueve estas jornadas bajo el lema «Cuidarme es cuidar de los míos», con el propósito de fomentar la prevención y la atención oportuna de la salud.