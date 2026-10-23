CSS mantiene cirugías electivas y de urgencia en Panamá pese al sismo: más de 1,600 procedimientos

La Caja de Seguro Social ( CSS ) informó que mantiene la atención de cirugías electivas y de urgencia en sus hospitales y policlínicas a nivel nacional, pese a las afectaciones ocasionadas por el reciente sismo registrado en varias regiones de Panamá. La institución destacó que, durante la última semana, se realizaron 1,662 procedimientos quirúrgicos en sus instalaciones de salud.

De acuerdo con el comunicado emitido este viernes 23 de octubre, la CSS contabilizó 1,075 cirugías electivas en 17 unidades ejecutoras, mientras que las intervenciones de urgencia alcanzaron los 587 procedimientos en 15 instalaciones de salud del país.

CSS informa sobre cirugías en Herrera, Los Santos, Veraguas y Coclé

En las provincias de Herrera, Los Santos, Veraguas y Coclé se realizaron 44 intervenciones quirúrgicas, de las cuales 27 correspondieron a cirugías electivas y 17 a procedimientos de urgencia.

La institución también confirmó que el Hospital Dr. Gustavo Nelson Collado, ubicado en Chitré, reanudó las cirugías electivas, mientras que los hospitales de Aguadulce y Soná continúan realizando intervenciones de urgencia.

La CSS reiteró su compromiso de garantizar la continuidad de los servicios médicos en sus instalaciones, con el objetivo de mantener la atención de los pacientes pese a la situación ocasionada por el movimiento sísmico.