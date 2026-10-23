CSS pide perdón a víctimas del dietilenglicol y anuncia nuevas medidas de indemnización

El director general de la Caja de Seguro Social (CSS) , Dino Mon Vásquez, ofreció disculpas públicas a las víctimas del envenenamiento por dietilenglicol en Panamá y a sus familiares, al cumplirse 20 años de la tragedia ocurrida en 2006. El pronunciamiento responde a una sentencia de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, emitida el 27 de julio de 2026.

"En nombre de la Caja de Seguro Social, les pido perdón", expresó Mon Vásquez, quien reconoció el sufrimiento de las personas afectadas, las secuelas que enfrentan los sobrevivientes y la pérdida de vidas humanas.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Contenido de interés: Jubilados y pensionados: ¿cuándo paga la CSS la primera quincena de noviembre?

CSS reconoce responsabilidad institucional por tragedia del dietilenglicol

En su mensaje, el director de la CSS señaló que las disculpas no deben interpretarse únicamente como el cumplimiento de una orden judicial, sino también como el reconocimiento de una responsabilidad institucional.

"Esta disculpa no debe entenderse solamente como el cumplimiento de una sentencia judicial. Es, ante todo, el reconocimiento de una responsabilidad institucional y de una deuda moral con las víctimas y sus familias", manifestó. "Esta disculpa no debe entenderse solamente como el cumplimiento de una sentencia judicial. Es, ante todo, el reconocimiento de una responsabilidad institucional y de una deuda moral con las víctimas y sus familias", manifestó.

#ComunicadosCSS | Disculpas públicas de la Caja de Seguro Social a las víctimas del dietilenglicol y sus familias.



Hay dolores que el tiempo no borra. Hay ausencias que los años no llenan. Y hay heridas que una institución tiene la obligación moral de no olvidar jamás.



Hace… pic.twitter.com/PLfjMbSenq — CSSPanama (@CSSPanama) October 23, 2026

Mon Vásquez recordó que, tras descubrirse la contaminación en 2006, se retiraron los lotes afectados, se evaluó a los pacientes, se colaboró con las investigaciones del Ministerio Público y se cerró definitivamente el laboratorio de producción de medicamentos.

CSS anuncia plataforma para consultar indemnizaciones por dietilenglicol

El director informó que la institución habilitará un apartado en su portal web dedicado a los casos de dietilenglicol.

La herramienta incluirá un mapa interactivo por provincias, mediante el cual los pacientes y herederos demandantes podrán consultar el estado de sus procesos de indemnización ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, desde la sentencia hasta su ejecución.

La CSS no precisó una fecha para la habilitación de esta plataforma.

¿Qué beneficios reciben las víctimas del dietilenglicol?

Según explicó Mon Vásquez, las víctimas acreditadas cuentan con beneficios vitalicios y atención especializada.

Entre los servicios mencionados se encuentran:

Pensión reconocida para las víctimas acreditadas.

Atención en el Centro Especial de Toxicología.

Consultas médicas y seguimiento de los órganos afectados.

Tratamientos específicos.

Cobertura de medicamentos e insumos médicos.

Atención médica de alta complejidad.

El director reiteró que la CSS debe cumplir las obligaciones establecidas por las autoridades judiciales y garantizar la continuidad de la atención a los sobrevivientes.

"Porque pedir perdón es un deber. Honrar ese perdón con hechos es nuestra responsabilidad", concluyó Mon Vásquez.